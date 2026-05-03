În acelaşi timp, a avertizat că există încă posibilitatea reluării atacurilor asupra acestei ţări dacă Teheranul "nu se poartă frumos", relatează duminică Reuters.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat sâmbătă că ultima propunere iraniană respinsă până acum de Trump ar permite redeschiderea transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz şi ar pune capăt blocadei americane asupra Iranului, amânând discuţiile privind programul nuclear al Iranului pentru mai târziu.

Întrebat despre propunerea Iranului înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Miami din West Palm Beach, statul Florida, Trump a răspuns: "Mi-au spus despre conceptul acordului. Îmi vor da formularea exactă acum".

Trump a adăugat pe canalul său de socializare Truth Social că îi este greu să creadă că propunerile ar fi acceptabile şi că "Iranul nu a plătit un preţ suficient de mare pentru ceea ce a făcut Umanităţii şi Lumii, în ultimii 47 de ani".

Întrebat dacă ar putea relua atacurile asupra Iranului, Trump a răspuns: "Nu vreau să spun asta. Adică, nu pot să-i spun asta unui reporter. Dacă nu se poartă frumos, dacă fac ceva rău, acum vom vedea. Dar este o posibilitate că s-ar putea întâmpla."

Deşi între părţi este în vigoare un armistiţiu pe termen nelimitat, discuţiile privind transformarea armistiţiului într-un acord permanent au stagnat pe fondul unor dezacorduri aprinse privind ambiţiile nucleare ale Iranului şi controlul asupra Strâmtorii Ormuz, aminteşte dpa.

Vineri, agenţia de ştiri iraniană IRNA a declarat că Teheranul a înaintat o nouă propunere SUA prin intermediul mediatorilor din Pakistan, iar postul public de radio iranian IRIB a relatat că ministrul de externe Abbas Araghchi i-a informat, de asemenea, pe omologii din regiune, în cadrul mai multor apeluri telefonice, despre "noi iniţiative legate de încheierea războiului".

Nu au fost dezvăluite detalii despre iniţiativă.