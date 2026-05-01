Stanley Tucci și Emily Blunt s-au cunoscut în urmă cu aproape două decenii pe platourile de filmare pentru „Diavolul se îmbracă de la Prada” – filmul original. Relația profesională s-a transformat ulterior într-una de familie: Tucci s-a căsătorit în 2012 cu Felicity Blunt, sora actriței.

Acum, cei doi au fost onorați, împreună, cu câte o stea pe Bulevardul Celebrităților de la Hollywood.

Emily Blunt, actriță: „Sunt atât de onorată să fiu aici alături de voi, de minunatul meu soț, de frumoasa mea soră și de copiii noștri minunați. Viața a devenit un paradis. Acest moment nu face excepție. Vă mulțumesc din suflet.”

Stanley Tucci, actor: „Îi mulțumesc surorii mele, care este aici, incredibilei mele soții, cumnatului meu John (Krasinski) și… cum o cheamă? Pe care am iubit-o și am adorat-o din clipa în care am întâlnit-o, când avea 22 de ani, când am făcut prima dată „Diavolul se îmbracă de la Prada”.”

O mulțime de vedete au asistat la ceremonie.

Dwayne Johnson, actor: „Permiteți-mi să spun un singur cuvânt care cred că o definește pe Emily, o consacră și o reprezintă. Iar acel cuvânt este „tequila”. Glumesc, chiar dacă e o parteneră de băut pe cinste.”

Meryl Streep, actriță: „Este imposibil să nu-l iubești pe Stanley Tucci. Rafinat, șiret, amuzant, acid. Și generos, și curios, și atât de elegant.”

Stanley Tucci și Emily Blunt revin pe marele ecran și în episodul doi al comediei „Diavolul se îmbracă de la Prada”, lansat de astăzi în cinematografele din toată lumea.