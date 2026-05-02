"Este clar: În cadrul NATO trebuie să devenim mai europeni pentru a continua să fim transatlantici. Cu alte cuvinte: noi, europenii, trebuie să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru propria securitate", a declarat Pistorius într-un comunicat distribuit prin canalul WhatsApp al Ministerului Apărării german, relatează EFE.

"Germania este pe drumul cel bun" în această privinţă, a insistat Pistorius, menţionând extinderea forţelor armate ale Bundeswehrului, achiziţii mai ample şi mai rapide de echipamente şi construcţia de infrastructură.

În acest sens, Pistorius a declarat că va coordona viitoarele misiuni militare împreună cu Grupul celor Cinci, format din Franţa, Italia, Polonia şi Regatul Unit, alături de Germania.

Pe de altă parte, Pistorius a subliniat că Statele Unite şi Germania continuă să aibă interese militare comune.

"Prezenţa trupelor americane în Europa, şi în special în Germania, este în interesul nostru şi în interesul SUA", a declarat Pistorius pentru dpa, la Berlin.

În acelaşi timp, ministrul german a apreciat că decizia nu a fost neaşteptată şi a fost "previzibilă". "Era previzibil că SUA vor retrage trupele din Europa, inclusiv din Germania", a insistat el.

"Lucrăm îndeaproape cu americanii - la Ramstein, la Grafenwohr, la Frankfurt şi în alte părţi - pentru pace şi securitate în Europa, pentru Ucraina şi pentru descurajare comună", a declarat Pistorius. SUA îşi menţin principala bază aeriană pentru Europa şi Africa la Ramstein, în sud-vestul Germaniei.

El a menţionat că SUA au menţinut şi alte funcţii militare la bazele sale germane pentru interesele sale de securitate în Africa şi Orientul Mijlociu.

Secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, a ordonat vineri retragerea a circa 5.000 de militari americani din Germania, a informat sâmbătă dpa, în timp ce un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru agenţia de presă germană că este de aşteptat ca retragerea să se încheie în următoarele şase până la 12 luni.

Pistorius a estimat numărul actual al militarilor americani staţionaţi în Germania la "aproape 40.000".

Demersul este cel mai concret anunţ făcut până acum de guvernul SUA de a-şi reduce prezenţa militară în Europa, după luni întregi de plângeri din partea Washingtonului conform cărora regiunea nu face suficient pentru a-i sprijini pe americani în Iran şi a-şi asigura propria securitate, notează Reuters, care prezintă câteva detalii cheie despre prezenţa militară a SUA în Europa.

Câţi militari americani sunt în Europa

Statele Unite aveau aproximativ 68.000 de militari activi repartizaţi permanent în bazele lor de peste mări din Europa în decembrie 2025, arată informaţiile de la Centrul de Date privind Forţa de Muncă din Apărare al SUA (DMDC). Acestea nu includ forţele rotative trimise în misiuni de desfăşurare şi exerciţii.

Militarii SUA sunt distribuiţi la 31 de baze permanente şi alte 19 situri militare la care Departamentul Apărării are acces în martie 2024, arată un raport al Congresului.

Ce fel de forţe are SUA în Europa

Comandamentul European al SUA (USEUCOM) supraveghează operaţiunile militare americane în Europa, colaborând cu aliaţii NATO prin intermediul a şase comandamente componente care reprezintă Armata, Marina, Forţele Aeriene, Corpul Puşcaşilor Marini, Forţele de Operaţiuni Speciale şi nou-înfiinţata Forţă Spaţială.

Aceste componente au sediul central în Germania şi Italia şi se concentrează pe răspunsul la crize şi cooperarea în domeniul securităţii în Europa şi Africa.

Unde anume în Europa sunt staţionate aceste trupe

Trupele americane sunt staţionate în mai bine de 12 ţări europene. Germania, Italia şi Regatul Unit au cea mai mare prezenţă de militari. Această listă cuprinde unele dintre cele mai mari contingente.

Germania: Cea mai mare bază americană din Europa este baza aeriană din apropierea oraşului german Ramstein, unde trupele sunt staţionate din 1952. Conform datelor DMDC, în decembrie 2025, 36.436 de militari activi erau staţionaţi în Germania, împărţiţi în cinci garnizoane.

Italia: Personalul militar american staţionează în Italia de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi este format din divizii ale Armatei, Marinei şi Forţelor Aeriene. Datele DMDC arată că Italia găzduia 12.662 de soldaţi activi la sfârşitul anului 2025 în bazele din Vicenza, Aviano, Napoli şi Sicilia.

Regatul Unit: Forţele americane din Regatul Unit cuprindeau 10.156 de militari în decembrie anul trecut, încartiruiţi în trei baze, găzduind în principal personal al Forţelor Aeriene.

Spania: Ţara găzduieşte baze ale Marinei şi Forţelor Aeriene ale SUA în apropierea Strâmtorii Gibraltar. Datele DMDC arată că, începând cu decembrie 2025, 3.814 de militari erau repartizaţi permanent în Spania.

Polonia: Polonia găzduieşte 369 de militari activi repartizaţi permanent, precum şi aproximativ 10.000 de membri ai forţelor rotative finanţate prin Iniţiativa Europeană de Descurajare, arată datele DMDC şi ale Serviciului de Cercetare al Congresului. Personalul este repartizat în patru baze cu acces temporar american.

România: Similar Poloniei şi altor ţări din fostul bloc comunist, România găzduieşte o prezenţă rotativă a forţelor americane pe lângă 153 de militari detaşaţi permanent, potrivit DMDC şi Serviciului de Cercetare al Congresului. Bazele la care SUA au acces includ Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii şi Deveselu.

Ungaria: SUA realizează desfăşurări prin rotaţie şi misiuni de exerciţii în Ungaria. DMDC a declarat în decembrie trecut că ţara a găzduit 77 de militari detaşaţi permanent, staţionaţi în două baze, Kecskemet şi Baza Aeriană Papa.