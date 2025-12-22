Heidi Klum, de nerecunoscut pe străzile din New York. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Heidi Klum, în vârstă de 52 de ani, a fost însoțită de soțul ei, Tom Kaulitz, și de trei dintre copiii săi, în timp ce făceau cumpărături în cartierul Soho, în New York City.

Heidi a purtat o jachetă voluminoasă cu glugă, de culoare închisă, pantaloni largi cu aspect lucios și pantofi sport, potrivit JustJared.

Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare albi, ceea ce a creat un contrast puternic și un look casual, potrivit pentru temperaturile reci din New York.

Heidi, alături de familie la cumpărături

La ieșire au participat Henry Samuel, 20 de ani, împreună cu prietena lui, Kayla Betulius, Johan Samuel, 19 ani, și Lou Samuel, 16 ani, care nu apare în imagini.

A doua zi, Heidi a împărtășit fotografii și videoclipuri cu grupul asistând la o reprezentație a baletului „Spărgătorul de nuci”, susținută de New York City Ballet, la David H. Koch Theater.

Filmări, apariții publice și reîntoarcerea în New York

La începutul lunii, Heidi a fost văzută în California filmând pentru următorul sezon al emisiunii Germany’s Next Top Model, unde este gazdă, jurat principal și producător executiv.

În octombrie, întreaga familie a ieșit pe covorul roșu la petrecerea anuală de Halloween organizată de Heidi în New York City.

