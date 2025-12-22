Heidi Klum, de nerecunoscut pe străzile din New York. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

22-12-2025 | 11:27
Heidi Klum
Profimedia

Heidi Klum, în vârstă de 52 de ani, a fost însoțită de soțul ei, Tom Kaulitz, și de trei dintre copiii săi, în timp ce făceau cumpărături în cartierul Soho, în New York City.

Ioana Andreescu

Heidi a purtat o jachetă voluminoasă cu glugă, de culoare închisă, pantaloni largi cu aspect lucios și pantofi sport, potrivit JustJared.

Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare albi, ceea ce a creat un contrast puternic și un look casual, potrivit pentru temperaturile reci din New York.

Heidi, alături de familie la cumpărături

La ieșire au participat Henry Samuel, 20 de ani, împreună cu prietena lui, Kayla Betulius, Johan Samuel, 19 ani, și Lou Samuel, 16 ani, care nu apare în imagini.

A doua zi, Heidi a împărtășit fotografii și videoclipuri cu grupul asistând la o reprezentație a baletului „Spărgătorul de nuci”, susținută de New York City Ballet, la David H. Koch Theater.

Heidi Klum
Heidi Klum, poză rară cu cei patru copii la un festival din Germania. Cum au fost surprinși | GALERIE FOTO

Filmări, apariții publice și reîntoarcerea în New York

La începutul lunii, Heidi a fost văzută în California filmând pentru următorul sezon al emisiunii Germany’s Next Top Model, unde este gazdă, jurat principal și producător executiv.

În octombrie, întreaga familie a ieșit pe covorul roșu la petrecerea anuală de Halloween organizată de Heidi în New York City.

Trafic infernal pe A1 după vama Nădlac. Coloane de maşini de până la 11 kilometri la Margina

Sursa: Justjared.com

22-12-2025

Heidi Klum i s-a alăturat lui Robbie Williams la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de Fotbal FIFA 2026, desfășurată la Kennedy Centre din Washington D.C., vineri seară.

Heidi Klum a fost în centrul atenției la HeidiFest, eveniment organizat în premieră la München, unde s-a afișat alături de cei patru copii, soțul Tom Kaulitz și mama ei, scrie PageSix.

