Heidi Klum, poză rară cu cei patru copii la un festival din Germania. Cum au fost surprinși | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
21-09-2025 | 17:39
Heidi Klum
Getty

Heidi Klum a fost în centrul atenției la HeidiFest, eveniment organizat în premieră la München, unde s-a afișat alături de cei patru copii, soțul Tom Kaulitz și mama ei, scrie PageSix.

autor
Mihaela Ivăncică

Vineri, supermodelul în vârstă de 52 de ani a postat pe Instagram o fotografie rară de familie, în care apar toți copiii ei: Leni Klum (21 de ani), Henry Samuel (20 de ani), Johan Samuel (18 ani) și Lou Samuel (15 ani). Imaginea a fost însoțită de mai multe momente surprinse de la evenimentul cu tematică bavareză, organizat în premieră.

La sărbătoare au fost prezenți și Bill Kaulitz, fratele geamăn al lui Tom, precum și Kayla Betulius, iubita lui Henry.

Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum

Întreaga familie a respectat tema petrecerii și a purtat ținute tradiționale germane. Femeile au îmbrăcat dirndl-uri – rochii specifice zonei alpine, cu corset și șorț –, iar bărbații au ales clasicele lederhosen, pantaloni din piele scurți, completați de veste și cămăși cu nasturi.

Citește și
Heidi Klum
Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO

„Poză de familie la HeidiFest”, a scris Klum în descrierea imaginii.

Ultima apariție online a fiilor, în iulie

Ultima postare pe Instagram în care Heidi Klum și-a arătat fiii a fost în luna iulie, cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită în timpul vacanței de vară.

În imagine, vedeta TV zâmbea larg între cei doi adolescenți, care o depășesc deja în înălțime și purtau ținute asortate. Pentru acel moment, Heidi a optat pentru un top scurt bej și o fustă lungă, completate de șlapi albi de la Hermès.

Vedeta are doi băieți, Henry și Johan, din căsnicia cu artistul Seal, cu care s-a căsătorit în 2005 și de care s-a despărțit în 2014, după nouă ani de mariaj.

Cei doi împart și custodia lui Leni, fiica cea mare a lui Heidi, născută în urma relației cu omul de afaceri Flavio Briatore, dar adoptată de Seal în 2009. De asemenea, fosta pereche are și o fiică împreună, Lou, care are acum 15 ani.

Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

Sursa: pagesix.com

Etichete: germania, festival, heidi klum,

Dată publicare: 21-09-2025 17:39

Articol recomandat de sport.ro
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Citește și...
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Heidi Klum și fiica sa în vârstă de 21 de ani, Leni, au atras toate privirile pe covorul roșu La Grazia, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii corset din satin roz și negru semnate Intimissimi, scrie People.  

Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO

Heidi Klum, supermodelul german devenit un simbol al eleganței și versatilității, a împlinit 52 de ani pe 1 iunie.

Heidi Klum a făcut furori pe covorul roșu la Cannes 2025, alături de soțul său. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum a făcut furori pe covorul roșu la Cannes 2025, alături de soțul său. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Heidi Klum a arătat absolut senzațional pe covorul roșu alături de soțul ei, Tom Kaulitz, miercuri, înainte de proiecția „Misiune Imposibilă: Răfuiala Finală”, în cea de-a doua zi a Festivalului de Film de la Cannes.

Heidi Klum și soțul ei, la schi în Aspen. Momentul surprins de paparazzi. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum și soțul ei, la schi în Aspen. Momentul surprins de paparazzi. GALERIE FOTO

Heidi Klum și-a însoțit vineri soțul, Tom Kaulitz, într-o excursie de familie la schi în Aspen, Colorado.

Charlize Theron a întors toate privirile cu ţinuta îndrăzneaţă purtată în cadrul unui eveniment monden. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Charlize Theron a întors toate privirile cu ţinuta îndrăzneaţă purtată în cadrul unui eveniment monden. GALERIE FOTO

Charlize Theron, Jessica Alba, Katy Perry și Heidi Klum au fost printre numeroasele vedete prezente la gala Baby2Baby de sâmbătă seara.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28