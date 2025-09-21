Heidi Klum, poză rară cu cei patru copii la un festival din Germania. Cum au fost surprinși | GALERIE FOTO

Heidi Klum a fost în centrul atenției la HeidiFest, eveniment organizat în premieră la München, unde s-a afișat alături de cei patru copii, soțul Tom Kaulitz și mama ei, scrie PageSix.

Vineri, supermodelul în vârstă de 52 de ani a postat pe Instagram o fotografie rară de familie, în care apar toți copiii ei: Leni Klum (21 de ani), Henry Samuel (20 de ani), Johan Samuel (18 ani) și Lou Samuel (15 ani). Imaginea a fost însoțită de mai multe momente surprinse de la evenimentul cu tematică bavareză, organizat în premieră.

La sărbătoare au fost prezenți și Bill Kaulitz, fratele geamăn al lui Tom, precum și Kayla Betulius, iubita lui Henry.

Întreaga familie a respectat tema petrecerii și a purtat ținute tradiționale germane. Femeile au îmbrăcat dirndl-uri – rochii specifice zonei alpine, cu corset și șorț –, iar bărbații au ales clasicele lederhosen, pantaloni din piele scurți, completați de veste și cămăși cu nasturi.

„Poză de familie la HeidiFest”, a scris Klum în descrierea imaginii.

Ultima apariție online a fiilor, în iulie

Ultima postare pe Instagram în care Heidi Klum și-a arătat fiii a fost în luna iulie, cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită în timpul vacanței de vară.

În imagine, vedeta TV zâmbea larg între cei doi adolescenți, care o depășesc deja în înălțime și purtau ținute asortate. Pentru acel moment, Heidi a optat pentru un top scurt bej și o fustă lungă, completate de șlapi albi de la Hermès.

Vedeta are doi băieți, Henry și Johan, din căsnicia cu artistul Seal, cu care s-a căsătorit în 2005 și de care s-a despărțit în 2014, după nouă ani de mariaj.

Cei doi împart și custodia lui Leni, fiica cea mare a lui Heidi, născută în urma relației cu omul de afaceri Flavio Briatore, dar adoptată de Seal în 2009. De asemenea, fosta pereche are și o fiică împreună, Lou, care are acum 15 ani.

