Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Heidi Klum și fiica sa în vârstă de 21 de ani, Leni, au atras toate privirile pe covorul roșu La Grazia, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii corset din satin roz și negru semnate Intimissimi, scrie People .

Leni Klum, în vârstă de 21 de ani, este fiica cea mare a lui Heidi Klum, dar asemanarea dintre cele două este evidentă, iar Leni pare să fie adevăratul „mini-me” al mamei sale.

Deși ambele rochii aveau același croi elegant, fiecare dintre ele era personalizată pentru a se potrivi perfect stilului celor două. Rochia lui Heidi, cu mâneci off-the-shoulder și un corset din plasă, detaliate cu volane fine, i-a conferit un aer sofisticat. Look-ul a fost completat de o geantă mică și bijuterii delicate Lorreine Schwartz din argint.

Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum Heidi Klum

În schimb, Leni a strălucit într-o rochie lungă, neagră, cu un corset expus și bretele fine. A adăugat o notă de culoare cu un colier verde smarald Lorreine Schwartz și a completat ținuta cu pantofi eleganți Roger Vivier.

Filmul „La Grazia”, scris și regizat de Paolo Sorrentino, urmărește ultimele zile ale unei președinții fictive italiene și se alătură unei serii de lucrări remarcabile ale regizorului, inclusiv „Frumoasa Marea” (câștigător de Oscar) și serialele HBO „Tânărul Papă” și „Noul Papă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













