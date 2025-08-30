Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Stiri Mondene
30-08-2025 | 20:10
Heidi Klum
Getty

Heidi Klum și fiica sa în vârstă de 21 de ani, Leni, au atras toate privirile pe covorul roșu La Grazia, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii corset din satin roz și negru semnate Intimissimi, scrie People.  

autor
Mihaela Ivăncică

Leni Klum, în vârstă de 21 de ani, este fiica cea mare a lui Heidi Klum, dar asemanarea dintre cele două este evidentă, iar Leni pare să fie adevăratul „mini-me” al mamei sale.

Deși ambele rochii aveau același croi elegant, fiecare dintre ele era personalizată pentru a se potrivi perfect stilului celor două. Rochia lui Heidi, cu mâneci off-the-shoulder și un corset din plasă, detaliate cu volane fine, i-a conferit un aer sofisticat. Look-ul a fost completat de o geantă mică și bijuterii delicate Lorreine Schwartz din argint.

Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum
Heidi Klum Heidi Klum

În schimb, Leni a strălucit într-o rochie lungă, neagră, cu un corset expus și bretele fine. A adăugat o notă de culoare cu un colier verde smarald Lorreine Schwartz și a completat ținuta cu pantofi eleganți Roger Vivier.

Citește și
Heidi Klum
Heidi Klum a făcut furori pe covorul roșu la Cannes 2025, alături de soțul său. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Filmul „La Grazia”, scris și regizat de Paolo Sorrentino, urmărește ultimele zile ale unei președinții fictive italiene și se alătură unei serii de lucrări remarcabile ale regizorului, inclusiv „Frumoasa Marea” (câștigător de Oscar) și serialele HBO „Tânărul Papă” și „Noul Papă”.

Filmul ”Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, a intrat în concurs la Festivalul de Film de la Veneția

Sursa: People

Etichete: heidi klum, festivalul de film de la venetia,

Dată publicare: 30-08-2025 20:05

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO

Heidi Klum, supermodelul german devenit un simbol al eleganței și versatilității, a împlinit 52 de ani pe 1 iunie.

Heidi Klum a făcut furori pe covorul roșu la Cannes 2025, alături de soțul său. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum a făcut furori pe covorul roșu la Cannes 2025, alături de soțul său. Ce ținută a purtat. GALERIE FOTO

Heidi Klum a arătat absolut senzațional pe covorul roșu alături de soțul ei, Tom Kaulitz, miercuri, înainte de proiecția „Misiune Imposibilă: Răfuiala Finală”, în cea de-a doua zi a Festivalului de Film de la Cannes.

Heidi Klum și soțul ei, la schi în Aspen. Momentul surprins de paparazzi. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum și soțul ei, la schi în Aspen. Momentul surprins de paparazzi. GALERIE FOTO

Heidi Klum și-a însoțit vineri soțul, Tom Kaulitz, într-o excursie de familie la schi în Aspen, Colorado.

Charlize Theron a întors toate privirile cu ţinuta îndrăzneaţă purtată în cadrul unui eveniment monden. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Charlize Theron a întors toate privirile cu ţinuta îndrăzneaţă purtată în cadrul unui eveniment monden. GALERIE FOTO

Charlize Theron, Jessica Alba, Katy Perry și Heidi Klum au fost printre numeroasele vedete prezente la gala Baby2Baby de sâmbătă seara.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la petrecerea organizată cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Cum s-au îmbrăcat vedetele la petrecerea organizată cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris. GALERIE FOTO

Sofia Vergara, Heidi Klum, Bella Thorne și Stella Maxwell sunt doar câteva dintre vedetele de peste ocean care au participat vineri seară la petrecerea Vetements, organizată cu ocazia Săptămânii Modei de la Paris, scrie Daily Mail.

Recomandări
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate
Stiri Politice
Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28