Heidi Klum a împlinit 52 de ani. Povestea neștiută a începuturilor sale ca fotomodel. GALERIE FOTO

Născută în 1973, la Bergisch Gladbach, în apropiere de Köln, Klum s-a remarcat de-a lungul anilor ca prezentatoare TV, actriță și femeie de afaceri de succes.

Provine dintr-o familie de profesionişti în industria cosmeticii. Tatăl său, Gunther Klum, a ocupat o poziţie executivă într-o companie de cosmetice, iar meseria mamei sale, Erna, era de coafeză. În adolescenţă, Heidi şi-a dorit o carieră de dansatoare, însă la 18 ani, s-a înscris la concursul naţional de modeling "Model 92", organizat de revista Petra. A fost aleasă câştigătoare din peste 25.000 de tinere înscrise şi, alături de premiul în valoare de 300.000 de dolari, a obţinut primul său contract din lumea modei.

Şi-a încheiat studiile la Şcoala de arte frumoase din Frankfurt.

Cum și-a început cariera de fotomodel

În 1993, s-a mutat la New York, unde şi-a început cariera ca fotomodel. Un an mai târziu, a apărut pe coperta revistei Mirabella, pentru ca în următorii ani să fie invitată să pozeze pentru publicaţii precum Marie Claire, ELLE şi Vogue.

Memorabilă a rămas apariţia sa, în costum de baie, în deschiderea numărului din 20 februarie 1998 al revistei Sports Illustrated.

În 1999, a devenit unul dintre "îngerii" Victoria's Secret, faimosul retailer american de lenjerie intimă.

În paralel cu activitatea de manechin, Heidi Klum a jucat şi în câteva producţii pentru TV. Tot din 1999, a debutat pe micul ecran în sitcomul "Spin City", unde a avut apariţii sporadice, ca şi în sitcomul "Cursed", din anul 2000.

Începuturile în actorie

În 2001, a făcut parte din distribuţia serialului "Sex and the City" şi a filmului "Zoolaner", un rol mai consistent a avut însă în comedia britanică "Blow Dry", din acelaşi an. Au urmat, în 2004, roluri în "Ella Enchanted" şi "The Life and Death of Peter Sellers". În 2018, a avut o scurtă apariţie în comedia "Ocean's 8" regizată de Gary Ross.

În 2002, s-a lansat pe cont propriu în afaceri, iniţial ca designer de costume de baie, apoi de îmbrăcăminte, bijuterii şi pantofi, notează www.thefamouspeople.com.

Succesul pe micul a ecran a venit pentru Heidi Klum nu atât din postura de actriţă, cât mai ales de gazdă şi jurat al unor emisiuni-concurs. De exemplu, în decembrie 2004, Heidi a devenit gazda, jurata şi producătorul executiv al emisiunii tip reality-show intitulată "Project Runway". Pentru activitatea sa din primele patru sezoane ale emisiunii, Klum a fost nominalizată la Premiile Emmy. În 2008, a fost răsplătită cu Premiul Peabody pentru aceeaşi emisiune.

În 2013, a primit Premiul Emmy pentru rolul său de gazdă din cadrul emisiunii "Project Runway", potrivit emmys.com. Participarea lui Heidi Klum la "Project Runaway" s-a încheiat în 2017.

Din 2006 şi până în prezent, este gazdă, jurat şi co-producător al emisiunii "Germany's Next Topmodel". Din 2020 şi până în prezent face parte din juriul emisiunii "America's Got Talent", poziţie pe care a deţinut-o şi între martie 2013 şi 2018. Din ianuarie 2023, este jurată şi în cadrul emisiunii "America's Got Talent: All-Stars".

Este interpreta hitului "Wonderland", lansat în noiembrie 2006, cu care a ajuns pe locul 13 în clasamentele din Germania. A contribuit şi la albumul "System", din 2007, al cântăreţului Seal.

Heidi Klum a fost căsătorită cu stilistul Ric Pipino, între anii 1997-2002, apoi cu interpretul Seal, între 2005 şi 2012. În 2019, s-a căsătorit cu Tom Kaulitz, chitaristul trupei Tokio Hotel.

