Potrivit presei britanice, brandul se va numi Harlo by Harper, după ce prima variantă aleasă, HIKU by Harper, a fost respinsă la înregistrarea mărcii în Statele Unite din cauza unor posibile confuzii cu alte branduri deja existente, potrivit Daily Mail.

Noua gamă se va adresa în special generațiilor Z și Alpha și ar urma să includă produse pentru îngrijirea tenului, precum geluri de curățare și creme, deși lista completă nu a fost făcută publică.

Lansarea oficială, anul viitor

O sursă apropiată familiei a declarat pentru The Sun că Harper lucrează de mai mult timp la proiect alături de echipa care dezvoltă brandul și că documentele pentru înregistrarea noii mărci au fost deja finalizate. Lansarea este planificată pentru anul viitor, însă nu a fost stabilită o dată exactă.

Victoria Beckham este implicată activ în dezvoltarea afacerii și o îndrumă pe fiica sa la fiecare pas. Atât ea, cât și David Beckham, sunt mândri de inițiativa adolescentei.

Prima încercare de înregistrare a mărcii, HIKU by Harper, a întâmpinat probleme în SUA, unde autoritățile au apreciat că numele poate fi confundat cu alte mărci deja protejate pentru produse de îngrijire și articole de uz casnic. Familia Beckham are la dispoziție șase luni pentru a contesta decizia.

Interesul lui Harper pentru industria cosmeticelor a fost inspirat chiar de experiența personală. Victoria Beckham a povestit că fiica sa s-a confruntat cu o formă severă de acnee după ce a folosit produse nepotrivite pentru tenul ei și a avut nevoie de tratament dermatologic.

„Mi-a spus că vrea să creeze un brand pentru ca și alți tineri să nu treacă prin ce a trecut ea”, a declarat Victoria în podcastul Aspire. Fosta membră Spice Girls a dezvăluit că Harper i-a prezentat chiar și un proiect în PowerPoint în care își detalia planurile pentru viitorul brand.

Familia Beckham și-a protejat de ani buni drepturile asupra numelor copiilor. Numele lui Harper a fost înregistrat ca marcă încă de când avea cinci ani, pentru categorii precum produse cosmetice, haine, jucării și accesorii, într-o strategie considerată neobișnuită, dar vizionară de specialiștii în proprietate intelectuală.