Este reacția șefei diplomației europene, după ce rușii au atacat un tren de pasageri, la granița cu Polonia, și există suspiciunea că ar fi vizat o altă garnitură, cu care se întorceau de la Kiev, foști șefi de guvern și diplomați europeni.

Premierul polonez Donald Tusk și-a anunţat intenţia de a consolida securitatea, în faţa a ceea ce a calificat drept o "escaladare" din partea Moscovei.

Moscova a transmis că a vizat infrastructura feroviară din vestul Ucrainei. Duminică, un tren internațional de pasageri care circula pe ruta Kiev-Varșovia a fost evacuat cu 15 minute înainte ca o dronă rusească să lovească locomotiva, la doar doi km de granița cu Polonia. Într-un alt tren, staționat în aceeași stație, călătorea fostul șef al CIA - David Petraeus.

James Landale, corespondent BBC: „Acest atac este important întrucât, cu doar o oră în urmă, un tren foarte special trecuse prin aceeași stație. E vorba despre un tren diplomatic, care transporta personalități europene, care au fost la Kiev și se întorceau acasă. Compania feroviară ucraineană a transmis că este foarte probabil ca Rusia să fi vizat acest tren care plecase cu o oră mai devreme decât orarul inițial, tocmai din cauza riscurilor de securitate. Detaliul contează pentru că arată nu doar că Rusia e pregătită să escaladeze, atacând trenuri și treceri de frontieră, dar și că Rusia ar fi pregătită să atace și membri ai comunității internaționale care vin în Ucraina”.

În jurul orei 5:00 dimineața, trenul privat închiriat de diplomați s-a oprit în apropierea graniței cu Polonia, iar vagoanele au fost evacuate.

În garnitura respectiva se aflau, între alții, fostul premier al Suediei, Carl Bildt, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului Friedrich Merz, dar și fostul premier britanic, Boris Johnson.

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE: „E limpede că atacul era menit să intimideze statele occidentale, ca să nu mai sprijine Ucraina. Cred că, dimpotrivă, trebuie să arătăm că nu suntem speriați și că rămânem alături de Ucraina”.

„Nu știu ce logică strâmbă l-a făcut pe Putin să bombardeze o locomotivă care staționa la granița cu Polonia. Când vom dezgheța activele rusești și vom da banii Ucrainei? Sunt peste 140 de miliarde de euro într-un cont din Belgia și cam 10 miliarde de lire la Londra. Marea Britanie ar putea da tonul”, a îndemnat Boris Johnson într-o postare pe X.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Moscova și-a intensificat atacurile care vizează frontiera vestică a Ucrainei. Forțele ruse au lovit duminică și o benzinărie situată în apropierea unui alt punct de control vamal dintre Ucraina și Polonia.

Donald Tusk, premierul Poloniei: „În săptămânile și lunile care vor urma ne vom confrunta cu o intensificare a atacurilor rusești și, din păcate, nu putem exclude posibilitatea ca această escaladare să afecteze și teritoriul nostru”.

În acest context tot mai tensionat, Donald Trump a găsit oportun să-i ceară public lui Volodimir Zelenski să nu mai lovească rafinăriile rusești.

Și a încercat să disocieze războiul din Iran de prețul record al benzinei, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Prețul motorinei a crescut semnificativ, iar instalațiile rusești sunt lovite de Ucraina. Tocmai aceste atacuri ar putea constitui factorul care împinge prețurile în sus”.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Orice apel adresat Kievului de a înceta atacurile asupra infrastructurii economice civile este binevenit”.

Vladimir Putin a pledat la summitul BRICS din India, pentru păstrarea relațiilor din domeniul energetic cu statele occidentale. Volodimir Zelenski a propus în mai multe rânduri Rusiei un armistițiu cu privire la infrastructura energetică a celor două țări, dar ideea a fost respinsă de Moscova.