Turcia i-a interzis concertul lui Robbie Williams de la Istanbul, programat pe 7 octombrie. Motivul invocat

Stiri Mondene
05-10-2025 | 18:15
Robbie Williams - AGERPRES

Turcia a interzis concertul lui Robbie Williams de pe 7 octombrie la Istanbul, invocând „motive de securitate”, după apeluri la proteste din partea ONG-urilor.

autor
Stirileprotv

Autorităţile turce au interzis un concert al cântăreţului britanic Robbie Williams programat pentru 7 octombrie la Istanbul din „motive de securitate”, a declarat duminică pentru AFP o sursă din biroul guvernatorului oraşului, după ce ONG-urile au făcut apel la manifestaţii împotriva venirii sale.

Concertul era programat în aceeaşi zi cu aniversarea atacului fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie 2023, care a declanşat un război în Gaza şi a provocat manifestaţii în întreaga lume.

Compania organizatoare a anunţat că show-ul a fost anulat „în conformitate cu o decizie luată de biroul guvernatorului din Istanbul”, adăugând că rambursarea biletelor se va face în curând prin intermediul platformei de pe care au fost cumpărate.

Adresându-se AFP, sursa din biroul guvernatorului a invocat „motive de securitate”, fără a da mai multe detalii.

Citește și
Poliție Bulgaria
Funcționari bulgari prinși că au luat mită de la șoferii care duceau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams

Cântăreţul în vârstă de 51 de ani a concertat în Israel în 2015 şi 2023, în ciuda apelurilor la boicot lansate de militanţii pro-palestinieni.

Mai multe ONG-uri au îndemnat autorităţile turce să anuleze concertul, printre care Platforma de solidaritate islamică, care planificase manifestaţii sub sloganul „Robbie Williams, sionistule, pleacă din Turcia!”.

„Îmi pare extrem de rău că nu pot să cânt la Istanbul săptămâna viitoare”, a anunţat Robbie Williams pe contul său de Instagram.

„Autorităţile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranţei publice”, a declarat el. „Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol siguranţa fanilor mei. Siguranţa lor este pe primul loc”.

În septembrie, autorităţile turce au interzis un concert programat la Istanbul de Enrico Macias, după apeluri la protest împotriva opiniilor pro-israeliene ale cântăreţului francez.

Cântăreţul în vârstă de 86 de ani a declarat atunci pentru AFP că de 60 de ani cântă în Turcia şi că este „profund surprins şi întristat că nu poate să-şi vadă publicul, cu care a împărtăşit întotdeauna valorile păcii şi fraternităţii”, potrivit News.ro.

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, istanbul, robbie williams,

Dată publicare: 05-10-2025 18:15

