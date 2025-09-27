Iron Maiden vine la București în 2026. Când va avea loc concertul, biletele au fost puse deja în vânzare

Iron Maiden îşi continuă turneul aniversar "Run For Your Lives", dedicat celor 50 de ani de carieră, cu un setlist care reuneşte momente definitorii din istoria trupei şi cu cel mai spectaculos show pus în scenă până acum.

Concertul de la Bucureşti este programat pentru 28 mai 2026, la Arena Naţională.

Formaţia a anunţat primele date dintr-un calendar extrem de încărcat pentru anul viitor, care va debuta în vară cu o revenire în Europa.

Unde va concerta Iron Maiden în mai 2026

Trupa va urca pe scena marilor festivaluri de rock şi va concerta pe stadioane din ţări şi regiuni neincluse în itinerariul din 2025. Ulterior, turneul va continua şi în alte zone ale lumii, ce urmează să fie anunţate, precizează organizatorii.

În mai 2026, Iron Maiden va concerta la Atena, Sofia, Bucureşti şi Bratislava. Ulterior, trupa are programate concerte la Amsterdam, Milano, Paris, Lisabona.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













