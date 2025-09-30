Interviu cu violonista Rusanda Panfili. De la primele concerte din București la marile scene internaționale

Violonista și artista Rusanda Panfili a povestit, într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, despre legătura ei profundă cu muzica, începuturile din copilărie și inspirația venită din familie.

Deși mama ei nu a urmat o carieră muzicală, pasiunea cu care cânta acasă a determinat-o pe Rusanda să își dorească să urce pe scenă. „Muzica a fost mereu în sângele meu”, mărturisește violonista, care astăzi cucerește publicul de pe marile scene internaționale.

Valentin Baciu, reporter: „Cine este Rusanda Panfili?”

Rusanda Panfili, violonistă: „Mie îmi place mai mult să mă consider artistă, nu neapărat violonistă sau compozitoare. Încerc mereu să mă exprim în diverse modalități, să fac artă, să creez, să mă conectez cu publicul și, în același timp, sunt și Rusanda – fetița, într-un fel româncă, ce și-a început drumul muzical aici, în București”.

Reporter: „Ai început să cochetezi cu muzica de la o vârstă foarte fragedă. Ce influențe din copilărie sau familie au contribuit la acest parcurs muzical al tău?”

Rusanda Panfili, violonistă: „Mama mea a studiat vioara la școala de muzică și, deși nu a continuat o carieră în această direcție, mereu cânta acasă. Îmi plăcea foarte mult să o văd cum cântă. Mi se părea frumos felul în care ținea vioara la umăr și cred că asta m-a influențat foarte mult să merg și eu pe acest drum. Dar muzica parcă a fost mereu în sângele meu. De când eram mică dansam, cântam în fața oglinzii, muzica întotdeauna a făcut parte din viața mea”.

