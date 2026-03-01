Allman, fiul artistei din căsnicia cu regretatul Greg Allman, a fost reținut vineri și acuzat de două fapte de agresiune simplă, precum și de pătrundere ilegală, amenințare și tulburarea ordinii publice, potrivit PageSix.

Departamentul de Poliție din Concord a intervenit în urma unui apel care semnala prezența unui bărbat nedorit „care provoca tulburări și se comporta agresiv” la St. Paul’s School, în jurul orei 19:00, vineri seară, potrivit publicației. Ulterior, polițiștii au stabilit că bărbatul era Allman.

Eliberat pe propria răspundere

Fiul cântăreței, în vârstă de 49 de ani, a fost transportat la închisoarea din comitatul Merrimack, unde au fost îndeplinite formalitățile legale, fiind ulterior eliberat pe propria răspundere.

El urmează să se prezinte la o dată ulterioară în fața instanței pentru audierea preliminară. În acest moment, nu este clar de ce Allman se afla la școală.

Motivele vizitei, neclare

Surse au declarat pentru TMZ că nu se știe ce motive ar fi putut avea pentru a fi în zonă. Allman, care s-a confruntat public în trecut cu probleme de dependență, locuiește în principal în sudul Californiei.

Nici Departamentul de Poliție din Concord, nici Cher nu au răspuns imediat solicitării Page Six pentru un punct de vedere.

Probleme vechi legate de dependență

Actrița din „Burlesque” a încercat în trecut să își ajute fiul să depășească problemele legate de dependență. În septembrie 2023, surse au declarat în exclusivitate pentru Page Six că artista și-ar fi „răpit” fiul cu ajutorul a patru bărbați pentru a-l interna într-un centru de reabilitare, după o recădere în consumul de droguri.

Câteva luni mai târziu, ea a depus documente în instanță pentru a-l plasa pe Allman sub tutelă legală, invocând îngrijorări că acesta nu se poate îngriji corespunzător sau „gestiona propriile resurse financiare” din cauza dependenței. După o bătălie juridică de nouă luni, Cher și-a retras în cele din urmă cererea de a deveni tutorele unic al bunurilor fiului său.