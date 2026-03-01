Fenomenul stârnește, în mediul online, nedumerire și îngrijorare. Oare cum iau șefii instituțiilor deciziile importante? Se mai bazează pe expertiză umană calificată sau fac așa cum le „spune” inteligența artificială care – știm deja cu toții – greșește adesea și, uneori, chiar perseverează în greșeală?

Peste 63.000 de euro, cheltuiți pe ChatGPT

Din iulie 2025 până astăzi, peste 63.000 de euro au fost cheltuiți pe abonamente la ChatGPT, cumpărate prin încredințări directe de instituții publice și companii în care statul este acționar.

Prima instituție care a făcut un astfel de pas a fost Primăria orașului Slobozia.

