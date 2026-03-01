Fragmente de dronă au căzut pe fațada complexului Turnurilor Etihad, după o interceptare care a provocat zgomote puternice, auzite la mare distanță, a informat biroul pentru media.

După ce SUA și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului sâmbătă, acesta a anunțat că va lovi bazele americane din regiune.

Însă, în urma interceptărilor, fragmente de drone și obuze au lovit o serie de zone civile și comerciale în mai multe orașe din Golf, amplificând impactul conflictului asupra huburilor regionale de aviație și comerciale.

Pagube în Dubai și la portul Jebel Ali

În Dubai, două persoane au fost lovite de șrapnele de la drone care au căzut peste două case, după ce aparatele aeriene au fost interceptate, a anunțat biroul de stat pentru media. Aeroportul internațional din Dubai, hotelul Burj Al Arab și insula construită artificial Palm Jumeirah au suferit pagube în cursul nopții, la fel ca și aeroportul internațional din Abu Dhabi.

Nori groși de fum continuă să se ridice deasupra portului Jebel Ali, unde un doc de acostare a luat foc duminică din cauza fragmentelor rezultate în urma interceptării unei rachete.