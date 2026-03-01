El este acuzat de încă o infracțiune minoră de agresiune simplă, potrivit documentelor judiciare citate de Associated Press.

Avocatul lui LaBeouf a precizat într-un comunicat că arestarea sa are legătură cu o bătaie care a avut loc pe 17 februarie în fața Royal Street Inn & R Bar, în apropierea Cartierului Francez, pentru care LaBeouf fusese arestat anterior.

În acest caz, LaBeouf este acuzat că a folosit în repetate rânduri insulte homofobe în timp ce lovea mai multe persoane în timpul sărbătorilor de Mardi Gras.

Avocata lui LaBeouf, Sarah Chervinsky, a declarat că, atunci când au aflat că poliția din New Orleans a emis vineri un nou mandat de arestare, LaBeouf s-a predat voluntar la închisoarea Orleans Parish.

„Nicio persoană obișnuită nu ar fi obligată să plătească o cauțiune de peste 100.000 de dolari și să fie închisă de două ori pentru o singură contravenție”, a spus Chervinsky. „La fel cum nu merită un tratament preferențial, domnul LaBeouf nu merită nici să fie tratat mai dur de poliție și de instanțe doar pentru că este o persoană publică.”

Mesajele telefonice și e-mailurile lăsate sâmbătă poliției din New Orleans nu au primit răspuns imediat.

În incidentul din 17 februarie, o înregistrare video îl arată pe LaBeouf, fără tricou, împingând o persoană la pământ și lovind o altă persoană în față, „provocându-i posibil o luxație a nasului”, potrivit unui raport al poliției din New Orleans.

Jeffrey Damnit, un cunoscut artist local pe care poliția l-a identificat ca fiind Jeffrey Klein în raportul incidentului, a declarat că a fost una dintre persoanele atacate de LaBeouf. „M-a lovit, mi-a dat câteva pumni, m-a împins de câteva ori”, a declarat Damnit pentru Associated Press.

LaBeouf „a înnebunit” încercând să provoace bătăi și spunându-i artistului și altora că îi va bate, a spus Damnit. El a adăugat că LaBeouf l-a împins din spate la bar mai devreme în acea seară, strigând insulte homofobe și amenințându-l cu moartea.

Damnit și alții l-au imobilizat pe LaBeouf și au încercat să-l convingă să părăsească zona, dar el nu a vrut să plece și a devenit și mai agresiv, potrivit lui Damnit și raportului poliției.

Poliția a sosit la bar în jurul orei 12:45 dimineața, în ziua celebrei petreceri Fat Tuesday din oraș, și l-a arestat pe LaBeouf.

LaBeouf nu a pledat și a refuzat să vorbească cu reporterii joi, după ce un judecător din New Orleans i-a ordonat să se întoarcă la reabilitarea pentru dependența de droguri și alcool. În timpul acelei audieri, Chervinsky i-a spus judecătorului: „Sincer, a fi beat de Mardi Gras nu este o crimă”.