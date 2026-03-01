Forțele ruse au lansat 288 de rachete în februarie – o creștere de 113% față de ianuarie și cel mai mare număr înregistrat de la începutul monitorizării acestora de către Forțele Aeriene ucrainene. Precedentul record datează din octombrie 2025, când armata rusă a lansat 270 de rachete în atacuri nocturne asupra Ucrainei.

În contextul unei ierni extrem de dure în 2025-2026, atacurile rusești au provocat întreruperi de curent și căldură pentru sute de mii de persoane, marcând cea mai gravă criză energetică din Ucraina de la începutul invaziei la scară largă în februarie 2022.

Peste 5.000 de drone

Moscova a vizat rețeaua energetică ucraineană pentru a patra iarnă consecutiv, într-o strategie menită să slăbească populația civilă, acuză Kievul și susținătorii săi. În întreaga țară, întreruperile rotative de curent continuă pentru a reduce efectele penuriei de electricitate.

În 2024, Curtea Penală Internațională de la Haga a emis mandate de arestare împotriva unor comandanți ruși, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității, tocmai din cauza atacurilor asupra infrastructurii electrice ucrainene.

În februarie, Rusia a lansat în bombardamente nocturne 5.059 de drone cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, cu 13,5% mai multe decât în ianuarie.

Ca represalii, Ucraina desfășoară atacuri regulate asupra depozitelor petroliere și rafinăriilor rusești, vizând blocarea veniturilor din hidrocarburi care finanțează efortul de război al Kremlinului.