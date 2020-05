Filmul care va fi lansat în cinematografele din SUA în plină pandemie: "Oferă speranţă"

Filmele au oferit mereu o evadare din noianul de griji zilnice. Dar iată că acum realitatea a fost mai puternică decât iluziile de pe marele ecran.

De când cu carantina, și Hollywoodul s-a transformat într-un oraș-fantomă. În timp ce responsabilii caută soluții pentru o repornire a industriei, în condiții de siguranță, artiștii își fac griji pentru cariera ori plata facturilor, de la caz la caz.

Deocamdată, doar platforma Netflix a reluat două producții care se filmează în Coreea de Sud și Islanda.

Porţile marilor studiouri de la Hollywood rămân închise. Reflectoarele sunt stinse, camerele stau în huse şi aproape un million de oameni, angajaţi în industria americană de film, stau pe ghimpi acasă, trăind din economii. Cei norocoşi...

În mod normal, acum ar fi în toi audiţiile pentru noi filme şi seriale.

Ca să nu-şi piardă publicul, artiştii rămaşi temporar şomeri caută să rămână activi. Actorii britanici Sean Maguire şi Rebecca Mader, care au jucat în drama SF "Once upon a time", au creat propriul lor show pe youtube "Acasă cu Sean şi Bex".

Sean Maguire: Nu poţi sări peste etape în realizarea unui film. Este un anume proces, dezvolţi un scenariu iniţial într-o poveste, urmează audiţii, filmările etc. Nu poţi galopa prin asta. Trebuie să înţelegem că va fi un gol în piaţa înainte ca producţiile să se reia.

Rebecca Mader: Este un domeniu în care apropierea, intimitatea sunt maxime. Ce se întâmplă când trebuie să-ţi săruţi partenerul? În domeniul filmului stăm unii în sufletul celorlalţi. Pe platou, eşti coafat, machiat, eşti atins, ţi se respira în faţă. Când eu şi Sean jucam în "Once upon a time", cineva a avut o infecţie respiratorie şi toţi am făcut după el. Când cineva atinge o uşă, toţi atingem acea uşă.

Filmul care va fi lansat în cinematografe în plină pandemie

Filme deja terminate şi-au amânat lansările, iniţial din cauza închiderii cinematografelor, ulterior pentru a nu-şi vedea retezate încasările de teama oamenilor de a veni la cinematograf. Exista totuşi şi excepţii.

Thrillerul "Unhinged", cu Russell Crowe în rolul principal, va fi lansat în cinematografele americane pe 1 iulie, cu câteva luni mai devreme decât era programat iniţial. Producătorii spun că pur şi simplu au răspuns aşteptărilor publicului.

Mark Gill, președinte Solstice Studios: Suntem pe postul canarului băgat în mina. Şi toată lumea scrie despre asta şi pentru că filmul nostru oferă speranţa. E unul dintre paşii care trebuie făcuţi pentru revenirea la normal.

Blocaţi în case, oamenii au un apetit ieşit din comun pentru producţiile de televiziune. Perturbarea întregii industrii de divertisment este însă inevitabilă.

Brent Lang: Ce am observat este o mai mare toleranţă a publicului fata de producţiile de joasă rezoluţie, de pildă concerte pe Zoom, cum a făcut Lady Gaga. Pare că în aceste vremuri, oameni sunt mai dispuşi să privească lucruri care nu sunt chiar finisate.

Dacă pandemia n-ar fi lovit năprasnic planeta, acum am comenta de zor palmaresul Festivalului de Film de la Cannes. În acest an însă, pe Croazetă n-a mai fost întins covorul roşu. Doar anularea i-a costat pe organizatori între 5 şi 10 milioane de euro. Nu mai vorbim de cât a pierdut sectorul ospitalităţii din Cannes.

În schimb, cel mai vechi festival de film din lume, cel de la Veneţia, a anunţat că se va desfăşura conform programului obişnuit, la începutul lunii septembrie. În diversele secţiuni vor fi prezentate totuşi mai puţine filme ca de obicei.

Pe de altă parte, după ce a anunţat noi reguli temporare pentru nominalizările la Oscar, organizatorii nu exclud mai nou amânarea ori anularea cu totul a Galei, programată pentru 28 februarie 2021.

Conform regulilor obişnuite, un film trebuie să ruleze în cinematografe cel puţin o săptămână în Los Angeles ca să aibă şanse la Oscar. În mod excepţional, în acest an, ar putea intra în cursă şi filme lansate doar în format digital. Însă pentru asta, acele filme ar trebui totuşi să fie şi realizate.