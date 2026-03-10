Starul din Euphoria, în vârstă de 29 de ani, care a fost însoțită de actrițe precum Ana de Armas și Jennifer Connelly, a arătat incredibil într-o fustă albă de mireasă, cu tiv asimetric.

Ea a asortat fusta cu o cămașă albă cu guler prelungit și și-a evidențiat talia cu o curea neagră masivă. Zendaya părea să poarte o verighetă aurie și în fotografiile promoționale recente pentru viitorul său film The Drama, în contextul zvonurilor despre căsătoria cu Tom Holland, relatează Daily Mail.

Cu câteva săptămâni înainte, actrița fusese văzută tot cu un inel discret din aur pe degetul inelar, în locul diamantului obișnuit, în timpul unei ieșiri în Beverly Hills.

Stilistul ei de lungă durată, Law Roach, a declarat într-un interviu pe covorul roșu la cea de-a 32-a ediție a Actor Awards că Zendaya și Tom ar fi spus deja „Da”.

Cei doi sunt cunoscuţi pentru discreţia lor şi rareori vorbesc în public despre relaţia lor. Cu toate acestea, au fost deschişi la discuţia despre avantajele colaborării.