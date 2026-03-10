Ultima dată au furat în miez de noapte, bunuri în valoare de peste 7 mii de lei. Poliția a reținut un suspect. Familia din localitatea Vânători, județul Mureș, a clacat după ultimul furt. Oamenii au instalat camere de supraveghere, dar hoții au știut cum să se ferească și au intrat prin grădina din spatele casei.

Viorel Șandru, păgubit: ”Nu le era frică. Mă gândesc că erau pregătiți să vie, au tăiat aici . Au luat securea, avem câini foarte agresivi dar nu le-am dat drumul”. Hoții au furat zece butelii, mai multe schele de aluminiu și diverse unelte din curte şi din magazie.

Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș: ”O persoană ar fi pătruns în curtea imobilului după ce ar fi tăiat gardul care împrejmuia proprietatea. Ulterior ar fi sustras mai multe bunuri în valoare de 7 mii de lei”. Păgubiții au sunat la poliție să anunțe furtul, și le-au spus anchetatorilor că bănuielile lor se îndreaptă spre un vecin.

Bărbatul de 38 de ani a fost audiat şi apoi reținut. Ar mai fi avut un complice. Nu se ştie de ce este vizată de spărgători, în ultima vreme, doar casa acestei familii. Polițiștii continuă ancheta deschisă în acest caz.