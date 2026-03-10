Ca să-l descurajeze, cei doi l-au bătut, l-au băgat în portbagajul unei mașini și l-au dus pe un câmp din apropierea localității. Când s-a văzut singur, tânărul a sunat la 112.

Scenele desprinse parcă din filme s-au derulat pe ulițele din comuna Fărău. Localnicii spun că tânărul de 17 ani este cunoscut în comunitate pentru o serie de furturi. Bărbații în vârstă de 42 și 52 de ani ar fi vrut să îi dea o lecție, ca să nu mai intre în gospodării. Oamenii recunosc că l-au prins, l-au lovit și l-au băgat în portbagajul unei mașini.

Inspector principal Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Ulterior, aceștia l-ar fi transportat pe o distanță de 500 de metri și l-ar fi lăsat pe un teren agricol.”

Localnicii spun că suspecții și-ar fi dorit doar să îl sperie pentru a-l determina să nu mai fure.

Femeie: „Intră și în casă și fură tot ce prinde și acum oamenii și-au făcut dreptate. De când îl știu eu aici în sat tot așa s-a întâmplat.”

Bărbat: „Știu că e destul de dificil, umblă pe la toate casele, atacă, caută bani și mâncare.”

Femeie: „L-a dus poliția, nu știu pe unde a fost închis, cât s-a putut s-au luat măsuri. Eu stau cu teamă, tot cu teamă, seara nu mă culc decât după 11.”

Cei doi săteni au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru lovire și lipsire de libertate în mod ilegal.