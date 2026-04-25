Surpriză. O sferă misterioasă de aur, descoperită pe fundul oceanului, a fost identificată după mai bine de doi ani

Misterul unui obiect auriu neidentificat, descoperit pe fundul oceanului în largul coastei Pacificului din Alaska în 2023, a fost dezlegat.

„Nu este adâncul mărilor atât de încântător de ciudat?”, a spus Sam Candio, un om de știință al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice care a participat la expediție, într-o declarație din septembrie 2023.

„Deși este oarecum umilitor să fim lăsați fără cuvinte de această descoperire, ea ne reamintește cât de puțin știm despre propria noastră planetă.”, a spus el, potrivit Yahoo News.

Pata netedă, cu aspect metalic, arăta ca un tezaur, însă cercetătorii NOAA au confirmat că globul auriu făcea parte dintr-o anemonă gigantică de adâncime.

Obiectul de aproximativ 10 centimetri a fost descoperit agățat de o stâncă, printre bureții de mare albi

În august 2023, NOAA Ocean Exploration, un program federal al SUA, dedicat explorării adâncurilor necunoscute ale oceanului, a pornit într-o călătorie de trei săptămâni în Golful Alaska.

La peste 3 kilometri sub suprafață, echipa a zărit o sferă strălucitoare, de culoare aurie, cu o gaură, agățată de o stâncă, printre bureții de mare albi.

Roca în sine era prea mare pentru a fi recuperată, așa că cercetătorii au folosit un dispozitiv de prelevare cu aspirație pentru a colecta cu grijă obiectul auriu.

Ulterior, acesta a fost trimis la Muzeul Național de Istorie Naturală al Smithsonian (SUA) pentru cercetări și analize suplimentare.

În cele din urmă, oamenii de știință au stabilit că obiectul auriu de aproximativ 10 cm era o rămășiță a celulelor moarte care s-au format la baza unei anemone de mare gigantice cunoscută sub numele de Relicanthus daphneae. Era partea anemonei care se atașează de roci.

Ulterior, cercetătorii au fost nevoiți să analizeze atât structura fizică a sferei, cât și ADN-ul acesteia, un proces pe care NOAA l-a descris drept un „efort complex”.

„Lucrăm cu sute de probe diferite și am bănuit că procesele noastre de rutină vor clarifica misterul. Dar acesta s-a transformat într-un caz special care a necesitat eforturi concentrate și expertiza mai multor persoane diferite. A fost un mister complex, a cărui rezolvare a necesitat expertiză morfologică, genetică, în domeniul adâncurilor marine și în bioinformatică.”, a spus Allen Collins, zoolog și director al Laboratorului Național de Sistematică al NOAA Fisheries.

Cine este misteriosul tânăr apărut în fața muzeului Luvru, imediat după jaf. Era îmbrăcat frumos și purta o pălărie

Sursa: Yahoo News

Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
