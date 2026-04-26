Conform surselor oficiale, autoritățile germane suspectează că Rusia ar fi responsabilă pentru aceste atacuri cibernetice, care au vizat politicieni, diplomați și jurnaliști de renume, scrie TVPWorld.

Atacurile de phishing care au lovit guvernul german sunt acum sub investigația procurorilor federali, după ce mai mulți oficiali au raportat că au fost vizați. Conform agenției de presă germane dpa, miniștrii Karin Prien și Verena Hubertz au fost printre victimele identificate, însă guvernul german nu a confirmat oficial niciun caz specific.

Surse din guvernul german au declarat pentru Reuters că autoritățile din Berlin consideră că atacurile ar putea proveni din partea unui actor susținut de stat, iar Rusia este principalul suspect. Campania a fost realizată printr-o metodă simplă, dar eficientă: atacatorii s-au dat drept „Suport Signal” și au cerut utilizatorilor să introducă un PIN sau să acceseze linkuri periculoase.

Avertismentele autorităților germane

Autoritățile germane fuseseră deja avertizate despre posibilele atacuri de phishing în această primăvară. Conform Reuters, serviciile de informații interne ale Germaniei și biroul de securitate cibernetică i-au informato pe oficiali despre riscurile atacurilor cibernetice direcționate asupra utilizatorilor aplicației Signal, un serviciu de mesagerie criptat folosit de mulți politicieni și diplomați.

Începând din februarie, au fost emise avertismente publice cu privire la aceste atacuri, care au fost urmate de recomandări suplimentare pentru protejarea datelor sensibile. Deși nu s-a identificat o vulnerabilitate a aplicației Signal, atacatorii au reușit să pătrundă în conversațiile private ale victimelor.

Moscova neagă implicarea în atacuri cibernetice

Deși autoritățile germane au legat aceste atacuri de Rusia, Moscova a respins în mod repetat acuzațiile privind implicarea în campanii de hacking împotriva altor țări. În contextul tensiunilor geopolitice și al războiului din Ucraina, astfel de atacuri cibernetice au devenit o armă tot mai folosită de actori statali pentru a perturba infrastructuri sensibile și a influența opinia publică.

În același timp, serviciile de informații olandeze au alertat în trecut despre intensificarea operațiunilor hibride ale Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice asupra infrastructurii publice. De asemenea, au menționat că „actorii de stat ruși” au fost implicați într-un sabotaj cibernetic vizând un serviciu public olandez.