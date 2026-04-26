Suntem adaptați să ne mișcăm permanent. Ce mâncăm înainte și după mișcare? Răspunsul poate fi surprinzător.

Ne gândim deja la mese festive. Mâncarea bună parcă se cere în cantitate mai mare. Nu e nicio problemă - cu o condiție: la 2 ore după o masă completă, faceți mișcare.

Ce înseamnă masă completă?

-Pâine integrală, orez integral, paste integrale, mămăligă,

-Carne sau pește plus legume,

-Grăsimi din pește gras, ulei presat la rece, avocado.

Carbohidrați cu absorbție lentă: pâine integrală, paste integrale, orez integral, mămăligă. Proteine complete: din carne ori din pește plus frunze ori legume. Grăsimi bune: din pește ori ulei presat la rece.

De ce pâine integrală, orez integral, paste integrale? Descompuși de organism, așa-numiții carbohidrați cu absorbție lentă vor aduce energie treptat, pe tot parcursul efortului. Evitați însă dulciurile înainte de efort.

Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „Să mănânci dulce chiar înainte de sport nu e tocmai o idee fericită, pentru că dulcele descarcă insulină. În timpul exercițiului fizic, noi facem hipoglicemie și nu ne ajută. Facem hipoglicemie înainte și suntem mai epuizați în timpul ședinței de sport.”

Tortul, prăjitura, bomboana, ciocolata, batonul dulce, toate aduc rapid glucoză în sânge. De aceea sunt carbohidrați cu absorbție rapidă. Pancreasul trimite rapid insulină în sânge. Glicemia scade rapid. Prea multă insulină, prea repede, înseamnă oboseală și epuizare.

Alimentele sunt transformate în glucoză circulantă în sânge, pe care o numim glicemie. Glucoza pleacă spre mușchi, în timpul efortului, pentru a produce energie. Așa ne prelungim viața.

Pancreasul nu mai trimite în circulație insulină ca să transporte glucoza din sânge, pentru că efortul singur face acest lucru.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Insulina este un hormon anabolizant, are rolul de a duce zahărul, proteinele și grăsimile în celule. Este un hormon de construcție, iar efortul fizic face exact asta - introduce zahărul în celule fără să am nevoie de insulină. Ceea ce este foarte bine! Și asta este foarte important pentru reglarea glicemiei. Efortul fizic trebuie făcut zilnic.”

Dacă vreți un desert, din nou aveți motiv de mișcare. Desertul se consumă fără probleme după efort: prăjitură cu fructe, plăcintă, tort - o combinație de glucide rapide cu glucide lente.

În mușchi găsim depozite de zahăr, numite depozite de glicogen. Acestea sunt „bateriile” pe care funcționează organismul.

Aproximativ 400 de grame din noi au aceste depozite. Se consumă în efort și trebuie reumplute. De aceea, desertul este recomandat după mișcare.

Vedem și polul opus al mișcării: multă mâncare neconsumată prin efort produce depozite de grăsime în ficat, ceea ce înseamnă boală.

Mișcarea este singurul „medicament” inventat care rezolvă un exces alimentar. Tot mișcarea este singurul „medicament” inventat - prevenție pentru ficat gras, diabet și boli cardiovasculare.