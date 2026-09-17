„Amor fatal” se înscria în categoria unui metraj mediu, iar presa vremii l-a catalogat drept „cinematografierea uneia dintre cele mai celebre piese din repertoriul Teatrului Naţional”, se arată pe site-ul www.istoriafilmuluiromanesc.ro, cu toate că această piesă nu a putut fi identificată cu exactitate, scrie Agerpres.

Filmul s-a pierdut, dar au rămas numeroase mărturii referitoare la existenţa lui, în publicaţii ale vremii cum ar fi „L'Indépendance Roumaine”, „Viitorul”, „Universul”, „Flacăra”, „Rampa”, dar şi în ziare şi reviste de mai târziu: „Viaţa artistică”, „Cinema”, „Gazeta de Duminică”.

Ideea realizării acestui film i-a aparţinut regizorului Grigore Brezeanu, care pe vremea aceea nu avea decât 20 de ani, această producţie marcând, de altfel, şi debutul său în cinematografie. În ceea ce priveşte producţia, aceasta a fost realizată de reprezentanţa din România a casei Pathé.

Filmările s-au desfăşurat în vara anului 1911, în mai multe locuri din Bucureşti şi din împrejurimi. Din păcate, în prezent nu mai există nicio copie a peliculei şi nicio altă fotografie legată de aceasta.

„Amor fatal” este o dramă sentimentală, al cărei conţinut este cunoscut doar vag, din presa vremii. Rolurile principale le-au revenit îndrăgiţilor actori Tony Bulandra şi Lucia Sturdza, cei doi întruchipând deja perechea ideală de tineri îndrăgostiţi ai scenei bucureştene, ceea ce-i recomanda, o dată în plus, pentru acest gen de filme atât de îndrăgite de public. De altfel, peste doar câteva luni, cei doi s-au şi căsătorit.

„Amor fatal” nu a avut succes de public, deși era primul film artistic românesc

Alături de ei, în film au mai jucat Aurel Barbelian, Nicolae Neamţu-Ottonel şi Grigore Brezeanu, cel din urmă fiind implicat în acest proiect atât în calitate de regizor, cât şi ca scenarist şi actor, potrivit site-urilor www.cinemagia.ro şi www.imdb.com.

Cu toate că dramele sentimentale se bucurau de mare simpatie la public, „Amor fatal” nu a avut un succes extraordinar.

Potrivit unui articol din 7/20 octombrie 1911, publicat în „L'Independence Roumaine”, „unii dintre cei mai buni actori ai noştri au jucat pentru cinematograf şi un film în care ei figurează şi se reprezintă. Acest film e interesant numai fiindcă figurează în el actorii noştri, nu şi prin felul în care ei joacă. Dacă aceşti artişti - am spus doar că sunt printre cei mai buni pe care-i avem - au totdeauna succes când apar pe scenă, nu tot aşa se întâmplă şi când e vorba de performanţa lor cinematografică”.

Şi Victor Eftimiu a făcut referire la calitatea acestui film, în Prologul scris cu prilejul deschiderii cinematografului Clasic din Bucureşti: „Să nu ne dai 'Amor fatal' sau alte/ Cumplite întâmplări pe-acelaşi ton./ Eu bănuiesc intenţii mai înalte/ În vorba 'Clasic' pusă pe fronton [...]”.

Realizatorul şi regizorul Grigore Brezeanu nu a fost, însă, descurajat, continuându-şi, la scurt timp, cariera cinematografică.