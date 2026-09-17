Citând surse din apropierea acestui dosar, Financial Times a dezvăluit că Bruxelles-ul ar dori ca Beijing-ul să limiteze vânzările de autovehicule hibride chinezeşti la aproximativ 15% din piaţa UE, potrivit Agerpres.

"Dacă ei nu îşi vor limita exporturile către piaţa noastră, atunci o vom face noi. Este vorba despre oprirea dezindustrializării. Trebuie să acţionăm. Este vorba despre gestionarea schimburilor comerciale", a declarat un oficial UE.

UE a cerut Chinei să limiteze şi exporturile la alte produse

De asemenea, Financial Times susţine că UE a cerut Chinei să limiteze şi exporturile la alte produse, inclusiv substanţe chimice, solicitând în acelaşi timp creşterea achiziţiilor chineze de produse europene.

Miercuri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că blocul comunitar va folosi toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a numit deficitul comercial "nesustenabil" pe relaţia cu China. Într-un discurs adresat Parlamentului European, Ursula von der Leyen a afirmat că deficitul comercial de bunuri al UE cu China, care s-a ridicat la 360,6 miliarde de euro anul trecut şi s-a mărit cu 9% în primele şase luni ale acestui an, a atins un punct critic şi că Europa se confruntă deja cu un al doilea "şoc chinezesc" prin dezindustrializare.

Comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, care conduce discuţiile cu China pentru a aborda decalajul comercial, a declarat că doreşte rezultate tangibile până în octombrie şi se aşteaptă să viziteze China la începutul lunii viitoare.

UE susţine că în spatele creşterii exporturilor chineze, inclusiv substanţe chimice, baterii şi autovehicule, stau supracapacităţile de producţie. Însă Beijingul respinge aceste critici, spunând că îngrijorările legate de dezechilibrele economice şi excesul de capacităţi de producţie sunt măsuri protecţioniste şi vizează constrângerea Chinei.