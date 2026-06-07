FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Dua Lipa și Callum Turner au plătit 11.508 dolari locuitorilor nemulțumiți din Palermo, care s-au supărat din cauza neplăcerilor provocate de nunta lor grandioasă.

autor
Cristian Matei

Vedeta pop în vârstă de 30 de ani și actorul în vârstă de 36 de ani s-au căsătorit pentru a doua oară în Sicilia în acest weekend – după ce s-au căsătorit legal la Londra săptămâna trecută –, însă fastuoasa ceremonie i-a înfuriat pe localnici, care au afișat postere pe care scria că „Palermo nu este de închiriat”.

Cu toate acestea, s-a aflat că cei doi au încercat să calmeze spiritele oferind bani ca despăgubire celor care locuiesc în apartamente cu vedere spre zonele unde vor fi amenajate locuri de parcare suplimentare pentru nuntă.

O sursă a declarat pentru The Sun: „Nu se potrivește cu atmosfera idilică a poveștii de dragoste pe care Dua pare să o urmărească”.

De asemenea, unele informații, citate de The New Zealand Herald, că două piețe din oraș au fost închise publicului din cauza nunții, iar locuitorii din zonă au fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate.

Citește și
Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție la Roland Garros. Ce au făcut cei doi în tribune. GALERIE FOTO

Au fost închise străzile și s-au instituit zone de interdicție pentru zborul dronelor înaintea ceremoniei la care au participat numeroase vedete, printre care Sir Elton John, Charli XCX și Donatella Versace.

Ca răspuns la această agitație, sicilienii au afișat postere cu mesaje precum „Palermo nu este de închiriat” și „Piața noastră nu este sufrageria voastră”.

Un alt mesaj spunea: „Spațiile publice aparțin tuturor. Ne revendicăm dreptul de a le trăi, fără profit privat.

Organizatorii nunții au smuls afișele, dar protestatarii au ripostat scriind sloganul cu graffiti pe un perete, astfel încât să fie mai greu de șters.

Piazza Croce dei Vespri din Palermo a fost, de asemenea, pângărită cu graffiti explicit.

Pe soclul unei coloane de marmură din mijlocul pieței a fost scris: „C*****. M-ai jefuit de 5 euro. O să te găsesc. Cinci palme pentru tine, rahatule. Nu te voi ierta.

Un grup anti-turism care a pus afișele a îndemnat pe rețelele sociale: „Dacă locuiești în centrul istoric și vrei și tu să-i aduci un omagiu lui Dua Lipa, atârnă acest afiș de bun venit de la balconul tău”.

Dua lipa nunta gettyimages 2280125938
×

Getty

Profimedia

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

AFP

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

ULTIMELE ȘTIRI

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

Un medic rezident a murit în timpul gărzii la Spitalul Floreasca. Colegii l-au găsit fără suflare în baie

Chisăliță: Mai gravă decât explozia dronei de la Constanța este ancheta motorinei rusești care ajunge mascat în România

Chisăliță: Mai gravă decât explozia dronei de la Constanța este ancheta motorinei rusești care ajunge mascat în România

ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

ANM a prelungit codul galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țării. Județele unde va ploua torențial

CELE MAI CITITE

Reacția KMG International la informația că drona care a explodat la Constanța ar fi vizat o navă cu petrol pentru Petromidia

Reacția KMG International la informația că drona care a explodat la Constanța ar fi vizat o navă cu petrol pentru Petromidia

Peter Magyar face un anunț neașteptat: ”Viktor Orban a avut dreptate”

Peter Magyar face un anunț neașteptat: ”Viktor Orban a avut dreptate”

Atac rar al Chinei la adresa României. Reacție dură a unui deputat PNL: ”În democrație nu cerem aprobare unei puteri străine”

Atac rar al Chinei la adresa României. Reacție dură a unui deputat PNL: ”În democrație nu cerem aprobare unei puteri străine”

Horoscop 7 iunie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga o sumă de bani

Horoscop 7 iunie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga o sumă de bani

Diferența dintre demipensiune și pensiune completă. Ce înseamnă și de ce să nu alegi all inclusive

Diferența dintre demipensiune și pensiune completă. Ce înseamnă și de ce să nu alegi all inclusive

Zeci de români arestați de poliția din Canada într-un dosar de „turism infracțional”. Pagube de 2,6 milioane de dolari

Zeci de români arestați de poliția din Canada într-un dosar de „turism infracțional”. Pagube de 2,6 milioane de dolari

Furia localnicilor vine și pe fondul unor zvonuri potrivit cărora oficialii ar fi vorbit despre o „producție demonstrativă”, în loc să confirme nunta propriu-zisă.

O sursă a declarat pentru ziarul „The Sun”: „Totul este strict interzis. Este strict secret. Securitatea este asigurată de o firmă privată, dar poliția locală este implicată în organizarea evenimentului. Piețele pe care urmează să le închidă sunt deja zone pietonale, fără trafic. Autoritățile au inventat această «producție demonstrativă în piață» din Piazza Sant’Anna și Piazza dei Vaspri ca pretext pentru a instala bariere și a ține pietonii la distanță.”

Dua Lipa și Callum Turner au organizat vineri o petrecere în Palermo, Sicilia, ca parte a festivităților de nuntă

Cuplul a fost văzut discutând cu invitații în timpul cocktailului din Piazza Croce dei Vespri, iar Lipa, îmbrăcată într-o rochie lungă până la podea, fără spate și cu detalii din pene, i-a îmbrățișat pe mai mulți dintre cei care le-au urat felicitări.

Petrecerea a continuat mai târziu cu o cină în interiorul Palazzo Valguarnera Ganci, potrivit surselor locale, citate de Associated Press – palatul iconic din secolul al XVIII-lea care a apărut în filmul lui Luchino Visconti, „Il Gattopardo” („Leopardul”).

Cântăreața britanică de origine albaneză, născută la Londra, este apreciată pentru revitalizarea sunetului disco-pop în mainstream-ul muzical, începând cu lansarea albumului său omonim din 2017 și continuând cu „Future Nostalgia” din 2020 și „Radical Optimism” din 2024.

Ea a câștigat trei premii Grammy și se mândrește cu cinci hituri în top 10 în Billboard Hot 100.

Turner este cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Animale fantastice”, precum și din „The Boys in the Boat”, regizat de George Clooney, și din serialul dramatic despre Al Doilea Război Mondial „Masters of the Air”. Recent, el a jucat alături de Elizabeth Olsen în „Eternity”, o comedie romantică inteligentă despre viața de apoi.

Pamela Anderson și Dua Lipa au strălucit la Berlinale, la premiera filmului „Rosebush Pruning”, nominalizat la Ursul de Aur

Sursa: New Zealand Herald The Sun

Etichete: nunta, Dua Lipa, palermo, italia,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, reacție superbă: postarea ei după finala French Open, virală
Citește și...
Stiri Virale
Primele imagini de la petrecerea de nuntă a cântăreței Dua Lipa și a actorului Callum Turner. GALERIE FOTO

Festivitățile de nuntă ale cântăreței Dua Lipa și ale actorului Callum Turner au început oficial în Italia, după ce proaspeții căsătoriți au ajuns la locația evenimentului din Sicilia și au atras toate privirile.
Stiri Mondene
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Dua Lipa a postat pe Instagram imagini de la cununia civilă, după ce s-a căsătorit cu actorul Callum Turner. Cântăreaţa pop a optat pentru o ținută clasică complet albă.
Stiri Virale
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO

Cântăreaţa pop Dua Lipa şi actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra, au relatat duminică publicaţiile britanice, inclusiv The Sun, conform căruia cei doi au pregătit o petrecere fastuoasă de trei zile în Sicilia, relatează AFP.

Recomandări
Știri Actuale
”S-a rupt cerul” în România. Zeci de gospodării au fost inundate din cauza furtunilor. Vântul a făcut ravagii în Moldova

Un nou episod de vreme rea este așteptat în estul țării, după ce, sâmbătă, aproape toată România a fost sub cod galben de instabilitate atmosferică. S-a rupt cerul, iar vântul a bătut cu putere în special în Moldova și în estul Munteniei.

Stiri externe
Americanii au atacat mai multe instalații radar din Iran. Oficiali iranieni: ”O încălcare clară a armistițiului”

Iranul acuză Statele Unite că au încălcat din nou armistițiul, după mai multe lovituri ale americanilor în sudul țării.

Stiri externe
Mai multe persoane au fost împuşcate la festivalul Old West End din SUA. Sunt cel puțin 12 răniți

Poliţia a anunţat că este în căutarea unui „suspect sau a unor suspecţi” după ce mai multe persoane au fost împuşcate la un festival stradal din Toledo, Ohio. Cel puţin 12 persoane au fost rănite, iar două se află în stare gravă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Iunie 2026

02:16:10

Alt Text!
iBani
iBani - 11 Mai 2026

14:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 8

18:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Iunie 2026

01:49:40

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Florin Pîrvu a spus ce urmează la FC Voluntari după promovarea în SuperLiga: „Avem un grup foarte bun”

Sport

Le-a dat cu Sin! SC Popești Leordeni, promovare în Liga 2 după 2-0 cu Unirea Alba Iulia