FOTO & VIDEO, nunta anului în showbiz. Dua Lipa și Callum Turner le-au dat bani italienilor, să uite neplăcerile provocate

Dua Lipa și Callum Turner au plătit 11.508 dolari locuitorilor nemulțumiți din Palermo, care s-au supărat din cauza neplăcerilor provocate de nunta lor grandioasă.

Vedeta pop în vârstă de 30 de ani și actorul în vârstă de 36 de ani s-au căsătorit pentru a doua oară în Sicilia în acest weekend – după ce s-au căsătorit legal la Londra săptămâna trecută –, însă fastuoasa ceremonie i-a înfuriat pe localnici, care au afișat postere pe care scria că „Palermo nu este de închiriat”. Cu toate acestea, s-a aflat că cei doi au încercat să calmeze spiritele oferind bani ca despăgubire celor care locuiesc în apartamente cu vedere spre zonele unde vor fi amenajate locuri de parcare suplimentare pentru nuntă. O sursă a declarat pentru The Sun: „Nu se potrivește cu atmosfera idilică a poveștii de dragoste pe care Dua pare să o urmărească”. De asemenea, unele informații, citate de The New Zealand Herald, că două piețe din oraș au fost închise publicului din cauza nunții, iar locuitorii din zonă au fost obligați să semneze acorduri de confidențialitate. Citește și Brad Pitt și Ines de Ramon, apariție la Roland Garros. Ce au făcut cei doi în tribune. GALERIE FOTO

Au fost închise străzile și s-au instituit zone de interdicție pentru zborul dronelor înaintea ceremoniei la care au participat numeroase vedete, printre care Sir Elton John, Charli XCX și Donatella Versace. Ca răspuns la această agitație, sicilienii au afișat postere cu mesaje precum „Palermo nu este de închiriat” și „Piața noastră nu este sufrageria voastră”. Un alt mesaj spunea: „Spațiile publice aparțin tuturor. Ne revendicăm dreptul de a le trăi, fără profit privat.” Organizatorii nunții au smuls afișele, dar protestatarii au ripostat scriind sloganul cu graffiti pe un perete, astfel încât să fie mai greu de șters. Piazza Croce dei Vespri din Palermo a fost, de asemenea, pângărită cu graffiti explicit.

Pe soclul unei coloane de marmură din mijlocul pieței a fost scris: „C*****. M-ai jefuit de 5 euro. O să te găsesc. Cinci palme pentru tine, rahatule. Nu te voi ierta.” Un grup anti-turism care a pus afișele a îndemnat pe rețelele sociale: „Dacă locuiești în centrul istoric și vrei și tu să-i aduci un omagiu lui Dua Lipa, atârnă acest afiș de bun venit de la balconul tău”.

Furia localnicilor vine și pe fondul unor zvonuri potrivit cărora oficialii ar fi vorbit despre o „producție demonstrativă”, în loc să confirme nunta propriu-zisă. O sursă a declarat pentru ziarul „The Sun”: „Totul este strict interzis. Este strict secret. Securitatea este asigurată de o firmă privată, dar poliția locală este implicată în organizarea evenimentului. Piețele pe care urmează să le închidă sunt deja zone pietonale, fără trafic. Autoritățile au inventat această «producție demonstrativă în piață» din Piazza Sant’Anna și Piazza dei Vaspri ca pretext pentru a instala bariere și a ține pietonii la distanță.”

Dua Lipa și Callum Turner au organizat vineri o petrecere în Palermo, Sicilia, ca parte a festivităților de nuntă Cuplul a fost văzut discutând cu invitații în timpul cocktailului din Piazza Croce dei Vespri, iar Lipa, îmbrăcată într-o rochie lungă până la podea, fără spate și cu detalii din pene, i-a îmbrățișat pe mai mulți dintre cei care le-au urat felicitări.

Petrecerea a continuat mai târziu cu o cină în interiorul Palazzo Valguarnera Ganci, potrivit surselor locale, citate de Associated Press – palatul iconic din secolul al XVIII-lea care a apărut în filmul lui Luchino Visconti, „Il Gattopardo” („Leopardul”). Cântăreața britanică de origine albaneză, născută la Londra, este apreciată pentru revitalizarea sunetului disco-pop în mainstream-ul muzical, începând cu lansarea albumului său omonim din 2017 și continuând cu „Future Nostalgia” din 2020 și „Radical Optimism” din 2024. Ea a câștigat trei premii Grammy și se mândrește cu cinci hituri în top 10 în Billboard Hot 100. Turner este cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Animale fantastice”, precum și din „The Boys in the Boat”, regizat de George Clooney, și din serialul dramatic despre Al Doilea Război Mondial „Masters of the Air”. Recent, el a jucat alături de Elizabeth Olsen în „Eternity”, o comedie romantică inteligentă despre viața de apoi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













