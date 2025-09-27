Donald Trump, alături de nepoata sa Kai, la Ryder Cup 2025. Tânăra de 18 ani și-a lansat propria linie de haine. FOTO

Kai este cea mai mare nepoată a lui Donald și are spiritul său antreprenorial, lansând propria linie de produse încă din liceu

Nepoata de 18 ani a președintelui Donald Trump și-a dezvăluit spiritul antreprenorial cu o nouă linie de produse care se joacă cu numele ei, având un „T” și un „K” care se intersectează, potrivit Hello Magazine.

Kai Trump își lansează propria linie de haine

Adolescenta a purtat o variantă albă, creată special, a hanoracului unisex, pe care era imprimat un logo negru și roșu, când a ieșit din Casa Albă către Marine One, de unde au fost transportați la Bethpage Black din Farmingdale, New York, pentru a participa la Ryder Cup 2025. Ea a pozat alături de bunicul său, care ținea în mână o șapcă albă din colecție, în timp ce făcea poze și vorbea cu presa pe peluza sudică, adolescenta purtând și blugi negri evazați și un rucsac mare.

Apariție la Ryder Cup alături de Donald Trump

Pe site-ul oficial al produselor, pe care Kai l-a lansat pe 25 septembrie, sunt disponibile trei pulovere pentru femei, în albastru marin, alb și negru, cu culori contrastante pentru logo, dar niciunul nu are roșu. Puloverele au semnătura ei brodată pe manșetă și numele „Kai” pe spatele gulerului. Există și trei pulovere unisex în aceleași culori. Toate se vând cu 130 de dolari, dar nu există informații despre locul unde sunt fabricate.

„Această colecție este ceva ce am visat de mult timp și sunt atât de recunoscătoare că în sfârșit este aici”, le-a spus Kai fanilor atunci când a anunțat linia pe rețelele de socializare.

„Lansarea acestei linii a fost un proiect atât de interesant. De la calitatea materialului până la detaliile din design, am vrut să creez o piesă care să nu fie doar un produs promoțional, ci un element de bază pe care să-l poți purta oriunde. Sunt piese curate pe care le poți combina, potrivi și personaliza. Abia aștept să văd cum le veți purta!”

A 45-a ediție a Ryder Cup a început pe 26 septembrie; Europa este deținătoarea trofeului după victoria asupra Statelor Unite în 2023 la Marco Simone Golf and Country Club. La momentul scrierii, Echipa Europei conduce cu 3-1.

Trump a sosit la tribuna primei lovituri a zilei împreună cu Kai și a dat mâna cu căpitanul echipei SUA, Keegan Bradley.

