Donald Trump, alături de nepoata sa Kai, la Ryder Cup 2025. Tânăra de 18 ani și-a lansat propria linie de haine. FOTO

Stiri Mondene
27-09-2025 | 15:38
Kai Trump
Getty

Kai este cea mai mare nepoată a lui Donald și are spiritul său antreprenorial, lansând propria linie de produse încă din liceu

autor
Ioana Andreescu

Nepoata de 18 ani a președintelui Donald Trump și-a dezvăluit spiritul antreprenorial cu o nouă linie de produse care se joacă cu numele ei, având un „T” și un „K” care se intersectează, potrivit Hello Magazine.

Kai Trump își lansează propria linie de haine

Adolescenta a purtat o variantă albă, creată special, a hanoracului unisex, pe care era imprimat un logo negru și roșu, când a ieșit din Casa Albă către Marine One, de unde au fost transportați la Bethpage Black din Farmingdale, New York, pentru a participa la Ryder Cup 2025. Ea a pozat alături de bunicul său, care ținea în mână o șapcă albă din colecție, în timp ce făcea poze și vorbea cu presa pe peluza sudică, adolescenta purtând și blugi negri evazați și un rucsac mare.

Apariție la Ryder Cup alături de Donald Trump

Pe site-ul oficial al produselor, pe care Kai l-a lansat pe 25 septembrie, sunt disponibile trei pulovere pentru femei, în albastru marin, alb și negru, cu culori contrastante pentru logo, dar niciunul nu are roșu. Puloverele au semnătura ei brodată pe manșetă și numele „Kai” pe spatele gulerului. Există și trei pulovere unisex în aceleași culori. Toate se vând cu 130 de dolari, dar nu există informații despre locul unde sunt fabricate.

„Această colecție este ceva ce am visat de mult timp și sunt atât de recunoscătoare că în sfârșit este aici”, le-a spus Kai fanilor atunci când a anunțat linia pe rețelele de socializare.

Citește și
donald trump
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

„Lansarea acestei linii a fost un proiect atât de interesant. De la calitatea materialului până la detaliile din design, am vrut să creez o piesă care să nu fie doar un produs promoțional, ci un element de bază pe care să-l poți purta oriunde. Sunt piese curate pe care le poți combina, potrivi și personaliza. Abia aștept să văd cum le veți purta!”

A 45-a ediție a Ryder Cup a început pe 26 septembrie; Europa este deținătoarea trofeului după victoria asupra Statelor Unite în 2023 la Marco Simone Golf and Country Club. La momentul scrierii, Echipa Europei conduce cu 3-1.

Trump a sosit la tribuna primei lovituri a zilei împreună cu Kai și a dat mâna cu căpitanul echipei SUA, Keegan Bradley.

Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

Sursa: hellomagazine.com

Etichete: donald trump, nepoată, aparitie,

Dată publicare: 27-09-2025 15:38

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul
Stiri externe
”Va fi pace”. Plan spectaculos al lui Trump: Hamas eliberează ostaticii și iese din Palestina. Ce dă în schimb Israelul

Hamas va elibera toți ostaticii, vii și morți, după care se va dezarma și va părăsi Palestina, urmând ca Israelul să nu anexeze Cisiordania și Gaza. Planul aparține lui Donald Trump și este prezentat atât de Haaretz, cât și de CNN.

Trump, autorizat de Curtea Supremă a SUA să blocheze ajutoare externe în valoare de patru miliarde de dolari
Stiri externe
Trump, autorizat de Curtea Supremă a SUA să blocheze ajutoare externe în valoare de patru miliarde de dolari

Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.

Recomandări
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum
Stiri Sociale
Ministrul Finanțelor a discutat cu protestatarii din fața ministerului: ”Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface” acum

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28