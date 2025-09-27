Trump, autorizat de Curtea Supremă a SUA să blocheze ajutoare externe în valoare de patru miliarde de dolari

Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP.

Judecătorii celei mai înalte jurisdicţii a Statelor Unite au stabilit, vineri, că autoritatea preşedintelui în domeniul afacerilor externe pare să „depăşească prejudiciul potenţial” pe care l-ar putea suferi populaţiile cărora le sunt destinate aceste fonduri.

Curtea, majoritar conservatoare, precizează însă că aceasta nu este o hotărâre definitivă şi permite doar o blocare temporară a acestor bani, în timp ce dosarul îşi continuă cursul în instanţele inferioare.

Donald Trump a blocat, de când a revenit la Casa Albă, miliarde de dolari destinate ajutorului internaţional şi a desfiinţat în mod oficial Agenţia Americană de Dezvoltare Internaţională (USAID), aflată în prezent în subordinea Departamentului de Stat, însărcinat cu diplomaţia.

USAID, cea mai importantă agenţie umanitară la nivel mondial, era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări din lume.

Cei trei judecători liberali de la Curtea Supremă şi-au exprimat vineri dezacordul.

Judecătoarea Elena Kagan a denunţat o decizie „în contradicţie cu separarea puterilor” în stat.

