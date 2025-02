Cine a fost Gene Hackman. Actorul și soția sa au fost găsiți morți în casă

Gene Hackman a fost un actor american de succes, câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru rolurile sale emblematice. Legendarul star de cinema și soția sa, Betsy Arakawa au fost găsiți morți în casa lor din Santa Fe, New Mexico.

Vestea tragică a șocat fanii din întreaga lume. Cadavrele actorului în vârstă de 95 de ani și al soției sale, în vârstă de 63 de ani, au fost găsite de poliția comitatului Santa Fe. Tot în locuința acestora a fost găsit mort și câinele cuplului.

Gene Hackman a fost o legendă a cinematografiei, recunoscut pentru talentul său excepțional și pentru contribuțiile sale semnificative în lumea filmului. Vestea tragică a morții actorului Gene Hackman a șocat lumea cinematografiei. Poliția nu ia în calcul că Gene Hackman și soția lui ar fi fost uciși.

Descoperă în acest articol detalii despre viața și moștenirea lui Gene Hackman, precum și circumstanțele dramatice ale decesului său.

Gene Hackman, legenda de la Hollywood

Hackman a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul The French Connection (1971) al lui William Friedkin și un altul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Little Bill Daggett din filmul western Unforgiven al lui Clint Eastwood în 1992.

Alte roluri ale sale nominalizate la Oscar au fost în filmele Bonnie și Clyde (1967) - în rolul lui Buck Barrow, care a reprezentat descoperirea sa - și I Never Sang for My Father (1970), precum și rolul agentului din Mississippi Burning (1988).

Celebrul actor Hackman a interpretat mai mult de 100 de roluri. El l-a jucat pe Lex Luthor în filmele Superman din anii 1970 și 1980.

De asemenea, actorul a jucat în filmele de succes Runaway Jury și The Conservation, precum și în The Royal Tenenbaums al lui Wes Anderson.

Ultima sa apariție pe marele ecran a fost în rolul lui Monroe Cole în Welcome to Mooseport în 2004.

Viața și cariera lui Gene Hackman

Gene Hackman s-a născut pe 30 ianuarie 1930, în San Bernardino, California, fiind fiul Lydiei și al lui Eugene Ezra Hackman. Avea un frate, Richard. Tatăl său lucra ca operator la tipografia unui ziar local. În 1943, părinții săi au divorțat, iar tatăl său a părăsit familia, lăsându-l pe Gene să crească fără figura paternă.

La doar 16 ani, Hackman a fugit de acasă și s-a înrolat în Marina Statelor Unite, unde a servit timp de patru ani și jumătate ca operator radio. În această perioadă, a avut ocazia să realizeze și emisiuni radio, ceea ce i-a trezit interesul pentru domeniul media și actorie.

După încheierea serviciului militar, Hackman s-a înscris la Pasadena Playhouse, o școală de teatru renumită. Însă, atât el, cât și bunul său prieten Dustin Hoffman, erau considerați printre cei mai slabi studenți ai generației lor. Departe de a se descuraja, cei doi s-au mutat la New York, unde Hackman a continuat să studieze actoria la școala lui George Morrison.

Perseverența sa a dat roade, iar în scurt timp a devenit un nume cunoscut pe Broadway. Succesul internațional a venit odată cu rolul din Bonnie și Clyde (1967), pentru care a fost nominalizat la Premiul Oscar. Acest film i-a deschis drumul spre roluri principale, culminând cu interpretarea detectivului Popeye Doyle în The French Connection (1971), care i-a adus primul Premiu Oscar pentru cel mai bun actor.

De-a lungul carierei sale, Gene Hackman a jucat în filme de referință, precum:

The Conversation (1974)

Superman (1978), unde l-a interpretat pe Lex Luthor

Mississippi Burning (1988)

Unforgiven (1992), rol care i-a adus al doilea Oscar, de această dată pentru cel mai bun actor în rol secundar

The Royal Tenenbaums (2001), pentru care a câștigat un Glob de Aur

După o carieră de peste patru decenii, Hackman s-a retras din actorie în 2004, în mare parte din motive de sănătate. Trecuse prin trei infarcte, iar medicii l-au sfătuit să se menajeze. În loc să rămână inactiv, s-a dedicat scrisului, publicând mai multe romane.

În 2012, la vârsta de 82 de ani, a fost implicat într-un accident rutier în timp ce mergea cu bicicleta, fiind lovit de o mașină. A fost transportat de urgență la spital, dar a scăpat doar cu răni minore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: