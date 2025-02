Francis Ford Coppola îi aduce un omagiu lui Gene Hackman, după ce câştigătorul de Oscar a fost găsit mort alături de soţia sa

"Pierderea unui mare artist, întotdeauna motiv de doliu şi sărbătoare: Gene Hackman un mare actor, inspirat şi magnific în munca şi complexitatea sa", a scris Coppola pe Instagram cu o fotografie a celor doi pe platou. "Îi plâng pierderea şi îi sărbătoresc existenţa şi contribuţia".

Hackman a jucat în "The Conversation", thrillerul misterios neo-noir al lui Coppola din 1974, în rolul lui Harry Caul, un expert în supraveghere care se confruntă cu o dilemă morală atunci când înregistrările sale dezvăluie o posibilă crimă. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, unde a câştigat Palme d'Or, şi a primit trei nominalizări la Oscar pentru cel mai bun film, scenariu original şi sunet.

Pe reţeaua X, Edgar Wright şi-a amintit de Hackman ca fiind „cel mai mare”, în timp ce George Takai a scris: "Am pierdut unul dintre adevăraţii giganţi ai ecranului. Gene Hackman putea juca pe oricine şi puteai simţi o viaţă întreagă în spatele ei. Putea fi oricine şi nimeni, o prezenţă impunătoare sau un Joe obişnuit. Iată cât de puternic a fost ca actor. Ne va lipsi, dar munca sa va trăi veşnic".

Hackman şi Arakawa au fost găsiţi morţi miercuri după-amiază în locuinţa lor din Santa Fe. Biroul şerifului din comitatul Santa Fe a confirmat decesele lor pentru Variety, menţionând că nu există nicio indicaţie imediată infracţiune. Nici o cauză imediată a morţii nu a putut fi dată. Hackman avea 95 de ani, iar Arakawa 63 de ani.

Cine a fost Gene Hackman

Hackman a fost considerat unul dintre cei mai mari actori ai celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea, câştigând Oscaruri pentru rolul lui Jimmy „Popeye” Doyle din thrillerul de acţiune al lui William Friedkin din 1971 „The French Connection” şi pentru rolul şerifului antagonist din westernul lui Clint Eastwood din 1992 „Unforgiven”.

De asemenea, a fost nominalizat la Oscar pentru interpretările sale din „Bonnie and Clyde” (1967), „I Never Sang for My Father” (1970) şi „Mississippi Burning” (1988). De asemenea, a fost cunoscut pentru rolul lui Lex Luthor în filmul „Superman” din 1978 şi în continuarea „Superman II” din 1980. S-a retras din actorie în 2004.

