De ce și-a dezactivat Taylor Swift comentariile pe pagina de Instagram de aproape 10 ani: ”Nu toată lumea își permite asta”

Deși Taylor Swift poartă coliere de peste 10.000 de dolari, ea consideră că alte lucruri sunt mult mai ”de lux”: energia ei.

Recent, vedeta pop a explicat cum menține o „relație sănătoasă” cu rețelele sociale, chiar în timpul unui podcast, mai exact al iubitului ei, Travis Kelce, unde a mărturisit că ignoră multe dintre lucrurile care se scriu și se publică online despre ea.

„Am atât de mulți prieteni, cunoștințe sau oameni care, dacă văd un comentariu care nu le place, își strică ziua, își strică seara. Vreau doar să le spun că ar trebui să se gândească la energia lor ca la ceva scump, ca la un produs de lux. Nu toată lumea își poate permite asta.”, a spus Swift, potrivit Business Insider.

Simțul umorului lui Kelce în ceea ce privește conținutul online a ajutat-o pe Swift să ajungă la acest punct de relativă indiferență, a mai spus ea.

Și o parte din ignoranța ei voluntară este intenționată. Ea a declarat că și-a dezactivat comentariile de pe Instagram de aproximativ 10 ani și că ... nu le duce dorul.

Swift nu este străină de ura din mediul online. Anul trecut, imagini sexuale explicite generate de AI cu ea au devenit virale pe X și Telegram, una dintre ele rămânând online timp de 17 ore și înregistrând peste 45 de milioane de vizualizări.

Postările au reaprins apelurile pentru adoptarea de legi împotriva deepfake-urilor, iar Swift însăși a transformat aceste imagini și alte imagini false în combustibil politic. În septembrie, ea a anunțat că o susține pe fosta vicepreședintă Kamala Harris pentru funcția de președinte, în parte din cauza imaginilor generate de AI cu ea, postate chiar de președintele Donald Trump.

Fiind una dintre cele mai de succes artiste din lume, Swift trebuie să fie atentă la modul în care își cheltuiește „luxul” energiei sale, care a fost în sine un subiect controversat.

Deși a petrecut în total 484 de ore cântând pe scenă în cadrul turneului Eras - și s-a aflat într-o stare pe care ea însăși a descris-o ca fiind de „disconfort perpetuu” - atât fanii, cât și criticii au criticat-o pentru că a luat o pauză după încheierea concertelor.

