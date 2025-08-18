De ce și-a dezactivat Taylor Swift comentariile pe pagina de Instagram de aproape 10 ani: ”Nu toată lumea își permite asta”

Stiri Mondene
18-08-2025 | 09:37
Taylor Swift
Getty

Deși Taylor Swift poartă coliere de peste 10.000 de dolari, ea consideră că alte lucruri sunt mult mai ”de lux”: energia ei.

autor
Cristian Matei

Recent, vedeta pop a explicat cum menține o „relație sănătoasă” cu rețelele sociale, chiar în timpul unui podcast, mai exact al iubitului ei, Travis Kelce, unde a mărturisit că ignoră multe dintre lucrurile care se scriu și se publică online despre ea.

„Am atât de mulți prieteni, cunoștințe sau oameni care, dacă văd un comentariu care nu le place, își strică ziua, își strică seara. Vreau doar să le spun că ar trebui să se gândească la energia lor ca la ceva scump, ca la un produs de lux. Nu toată lumea își poate permite asta.”, a spus Swift, potrivit Business Insider.

Simțul umorului lui Kelce în ceea ce privește conținutul online a ajutat-o pe Swift să ajungă la acest punct de relativă indiferență, a mai spus ea.

Și o parte din ignoranța ei voluntară este intenționată. Ea a declarat că și-a dezactivat comentariile de pe Instagram de aproximativ 10 ani și că ... nu le duce dorul.

Citește și
Taylor Swift
Taylor Swift și-a răscumpărat drepturile asupra primelor albume: „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține”

Swift nu este străină de ura din mediul online. Anul trecut, imagini sexuale explicite generate de AI cu ea au devenit virale pe X și Telegram, una dintre ele rămânând online timp de 17 ore și înregistrând peste 45 de milioane de vizualizări.

Postările au reaprins apelurile pentru adoptarea de legi împotriva deepfake-urilor, iar Swift însăși a transformat aceste imagini și alte imagini false în combustibil politic. În septembrie, ea a anunțat că o susține pe fosta vicepreședintă Kamala Harris pentru funcția de președinte, în parte din cauza imaginilor generate de AI cu ea, postate chiar de președintele Donald Trump.

Fiind una dintre cele mai de succes artiste din lume, Swift trebuie să fie atentă la modul în care își cheltuiește „luxul” energiei sale, care a fost în sine un subiect controversat.

Deși a petrecut în total 484 de ore cântând pe scenă în cadrul turneului Eras - și s-a aflat într-o stare pe care ea însăși a descris-o ca fiind de „disconfort perpetuu” - atât fanii, cât și criticii au criticat-o pentru că a luat o pauză după încheierea concertelor.

Românul care a indignat o țară întreagă după ce ar fi violat o fetiță de 6 ani în Germania a fost prins în România

Sursa: Business Insider

Etichete: vedete, taylor swift,

Dată publicare: 18-08-2025 09:26

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Taylor Swift şi Travis Kelce, pentru prima dată în calitate de cuplu pe covorul roşu. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO
Stiri Mondene
Taylor Swift şi Travis Kelce, pentru prima dată în calitate de cuplu pe covorul roşu. Cum au fost surprinși cei doi. VIDEO

Cântăreaţa americană Taylor Swift şi partenerul ei, Travis Kelce, au apărut pentru prima dată împreună în calitate de cuplu pe covorul roşu al unui eveniment, informează DPA.

Taylor Swift și-a răscumpărat drepturile asupra primelor albume: „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține”
Stiri externe
Taylor Swift și-a răscumpărat drepturile asupra primelor albume: „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține”

Taylor Swift a anunţat că şi-a recăpătat controlul asupra întregii sale opere artistice, după ce şi-a cumpărat catalogul de înregistrări de la firma de capital privat Shamrock Capital. Ea nu a dezvăluit suma plătită.

Taylor Swift, implicată în disputa juridică dintre Justin Baldoni şi Blake Lively. Care este motivul
Stiri Mondene
Taylor Swift, implicată în disputa juridică dintre Justin Baldoni şi Blake Lively. Care este motivul

Reprezentanţii lui Taylor Swift au declarat pentru BBC că ea a fost implicată într-o dispută juridică între Justin Baldoni şi Blake Lively pentru a crea „clickbait de tabloide”, relatează BBC.

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12