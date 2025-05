Taylor Swift și-a răscumpărat drepturile asupra primelor albume: „Toată muzica pe care am compus-o vreodată îmi aparține”

Într-un mesaj lung postat vineri pe site-ul său oficial, Swift a anunţat: „Toată muzica pe care am făcut-o vreodată îmi aparţine acum”.

În ultimii ani, Swift a reînregistrat şi a relansat primele sale şase albume în încercarea de a recâştiga controlul asupra muzicii sale.

„Nu vă pot mulţumi îndeajuns pentru că m-aţi ajutat să mă reunesc cu această artă căreia i-am dedicat viaţa, dar pe care nu am deţinut-o niciodată până acum”, s-a adresat Swift fanilor în postare. „Cele mai bune lucruri care au fost vreodată ale mele ... în sfârşit chiar sunt”.

„Suntem încântaţi de acest rezultat şi suntem foarte fericiţi pentru Taylor”, a anunţat Shamrock Capital.

Reînregistrările lui Swift au fost iniţiate de Scooter Braun, directorul general al Hybe America, care a cumpărat şi vândut catalogul ei timpuriu şi reprezintă efortul lui Swift de a-şi controla propriile melodii şi modul în care acestea sunt folosite.

Ediţiile anterioare „Taylor's Version” au fost mai mult decât reînregistrări convenţionale, venind cu muzică nouă „din seif”,şi imagini care aprofundează înţelegerea muncii sale.

„Sunt fericit pentru ea”, a declarat Braun vineri.

Ea a lansat, de asemenea, muzică nouă, inclusiv „The Tortured Poets Department” de anul trecut, anunţat în timpul premiilor Grammy din 2024 şi lansat în timpul turneului ei record.

Până în prezent, au existat patru albume reînregistrate, începând cu „Fearless (Taylor's Version)” şi „Red (Taylor's Version)” în 2021. Toate cele patru au fost succese comerciale şi culturale masive, fiecare debutând pe locul 1 în Billboard 200.

Ultima reînregistrare a lui Swift, „1989 (Taylor's Version)”, a ajuns în octombrie 2023, la doar patru luni după lansarea „Speak Now (Taylor's Version)”. Acesta a fost acelaşi an în care Swift a revendicat recordul pentru femeia cu cele mai multe albume numărul 1 din istorie.

Fanii au teoretizat că „Reputation (Taylor's Version)” ar fi următorul: Pe 19 mai, „Look What You Made Me Do (Taylor's Version)” a fost difuzat aproape integral în timpul scenei de deschidere a unui episod din sezonul 6 din „The Handmaid's Tale”. Înainte de aceasta, cântecul a fost prezentat în 2023 în seria limitată de thriller Prime Video „Wilderness” şi în „The Dynasty: New England Patriots” în 2024. Tot în 2023, ea a contribuit cu „Delicate (Taylor's Version)” la filmul Prime Video „The Summer I Turned Pretty”.

Dar, potrivit notei împărtăşite vineri, Swift spune că nu a „reînregistrat nici măcar un sfert din ea”.

Cu toate acestea, ea a spus că a reînregistrat complet albumul ei de debut autointitulat „şi chiar îmi place cum sună acum”.

Swift scrie că atât debutul ei autointitulat, cât şi „Reputation (Taylor's Version)” „pot avea încă momentele lor de a reapărea la momentul potrivit”.

