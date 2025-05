Taylor Swift, implicată în disputa juridică dintre Justin Baldoni şi Blake Lively. Care este motivul

Cântăreaţa în vârstă de 35 de ani a fost citată la un tribunal din SUA după ce s-a afirmat că l-a încurajat pe Baldoni să accepte rescrierea scenariului de către Lively pentru It Ends With Us, un film în care ambii au jucat şi care se află în centrul unui caz de hărţuire sexuală.

Ce spune Justin Baldoni

Baldoni spune că a fost invitat la casa din New York a lui Lively în 2023 pentru a discuta despre modificările scenariului, unde soţul lui Lively, Ryan Reynolds, şi Swift erau acolo pentru a-i servi drept „dragoni”.

Reprezentanţii lui Swift au declarat că „ea nu a fost implicată în nicio decizie de casting sau de creaţie” şi „nu a văzut niciodată un montaj şi nu a făcut nicio notă despre film”.

Lively, 37 de ani, l-a dat în judecată pe Baldoni, 41 de ani, în decembrie 2024, acuzându-l de hărţuire sexuală şi de o campanie de defăimare. Baldoni îi dă în judecată pe Lively şi pe soţul acesteia, actorul Ryan Reynolds, pentru şantaj civil, defăimare şi violarea vieţii private.

Lively şi Baldoni au fost implicaţi într-o dispută de la lansarea filmului, care este o adaptare a unui roman de Colleen Hoover, în vara anului trecut.

Potrivit lui Baldoni, au existat tensiuni cu privire la rescrierea scenei din 2023, la care a fost surprins să le găsească prezente pe Reynolds şi Swift.

El susţine că Lively i-a scris într-un mesaj: "Dacă ajungi vreodată să te uiţi la Game of Thrones, vei aprecia că eu sunt Khaleesi şi, la fel ca ea, se întâmplă să am câţiva dragoni. În bine sau în rău, dar de obicei în bine. Pentru că dragonii mei îi protejează şi pe cei pentru care lupt."

Baldoni spune că a răspuns cu susţinere, scriind: "Îmi place foarte mult ceea ce ai făcut. Chiar ajută foarte mult. Face totul mult mai distractiv şi mai interesant. (Şi m-aş fi simţit aşa şi fără Ryan şi Taylor).

"Sunteţi cu adevărat un talent pe toată linia. Cu adevărat entuziasmat şi recunoscător să facem asta împreună."

Legătura cu Taylor Swift

De asemenea, se presupune că Swift a fost implicată în distribuirea Isabelei Ferrer în film, care a jucat o versiune mai tânără a personajului lui Lively, Lily Bloom.

Vorbind la premiera din New York a filmului It Ends With Us, Ferrer a declarat: "Ea [Taylor Swift] a fost o parte utilă a audiţiei, pe care am aflat-o mai târziu când am primit rolul, iar asta mi-a zguduit lumea".

Dar reprezentanţii lui Swift au declarat că singura implicare pe care a avut-o în film a fost aceea de a permite utilizarea cântecului ei, My Tears Ricochet, menţionând că ea a fost printre cei 20 de artişti cu melodii în film..

Swift "nu a pus niciodată piciorul pe platoul de filmare al acestui film, nu a fost implicată în nicio distribuţie sau decizie creativă, nu a compus coloana sonoră a filmului, [şi] nu a văzut niciodată un montaj şi nu a făcut nicio notă despre film", au spus ei.

Aceştia au adăugat că Swift nu a văzut filmul It Ends With Us decât "la câteva săptămâni după lansare", deoarece "călătorea în jurul lumii" în turneu la acea vreme.

Purtătorii de cuvânt ai starului pop au susţinut că citaţia "a fost concepută pentru a utiliza numele lui Taylor Swift pentru a atrage interesul publicului prin crearea de clickbait în loc să se concentreze asupra faptelor cazului".

