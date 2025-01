Dat în judecată de Blake Lively, actorul Justin Baldoni ripostează în justiţie. Îl cheamă în instanță și pe Ryan Reynolds

Actorul şi regizorul Justin Baldoni, dat în judecată de Blake Lively pentru hărţuire sexuală pe platourile de filmare ale peliculei "It Ends with Us", a ripostat joi cu o plângere pentru defăimare şi extorcare împotriva actriţei.