Aceste măsuri se bazează pe ordonanţa pentru sănătate publică privind tutunul din 2021 şi pe reformele ulterioare prin care guvernul urmăreşte închiderea pieţei dispozitivelor electronice, tutunului încălzit şi ţigaretelor din plante, ceea ce plasează această regiunea semiautonomă din cadrul Chinei în fruntea restricţiilor globale împotriva vape-ului, potrivit EFE.

Reglementarea defineşte aceste produse drept orice aparat capabil să genereze aerosoli fără ardere directă, componentele lor şi substanţele asociate, lichidele sau capsulele, precum şi materialele vegetale destinate să imite actul fumatului.

Este interzisă pătrunderea acestor articole atât în cazul călătorilor, cât şi ca marfă, cu excepţii tehnice în tranzitul aeroportuar.

Amenzi uriașe și pedepse de până la șapte ani de închisoare

Încălcările legate de import pot atrage amenzi de până la două milioane de dolari hongkonezi (255.184 dolari americani) şi pedepse de până la şapte ani de închisoare.

Producţia, distribuţia sau posesia în scopuri comerciale se sancţionează cu până la 50.000 de dolari hongkonezi (6.380 dolari americani) şi şase luni de închisoare.

În plus, sunt întărite restricţiile asupra publicităţii, promoţiilor şi ofertei gratuite, în special pentru minori.

Simpla deţinere a unor astfel de produse în locuri publice va fi sancţionabilă. Deţinerea unor cantităţi reduse - până la cinci capsule sau mililitri de lichid, sau mai puţin de o sută de unităţi de tutun încălzit sau ţigarete din plante - va implica o amendă fixă de 3.000 de dolari hongkonezi (aproximativ 382 dolari americani).

Depăşirea acestor praguri va implica proceduri judiciare, cu posibile pedepse de până la 50.000 de dolari hongkonezi (aproximativ 6.380 de dolari americani) şi şase luni de închisoare.

Extinderea interdicțiilor în toate spațiile publice

De asemenea, este interzis consumul sau purtarea dispozitivelor activate în orice spaţiu public, extinzând restricţia actuală limitată la zonele fără fum.

Produsele cu nicotină sunt considerate, de asemenea, otrăvuri de categoria 1, ceea ce adaugă responsabilităţi penale suplimentare.

Un furnizor local din sector a declarat pentru EFE că îşi va menţine totuşi activitatea. "Cererea va continua să existe şi piaţa va găsi căi de adaptare, chiar dacă mediul este mult mai restrictiv", a afirmat acesta.

Control extins inclusiv asupra turiștilor

Autorităţile subliniază că interdicţia se aplică şi turiştilor şi avertizează asupra controalelor la frontieră, într-un context de presiune internaţională tot mai mare împotriva acestor dispozitive din cauza impactului lor asupra sănătăţii, în special în rândul tinerilor.

Cadrul de reglementare al vapingului în Asia prezintă asimetrii notabile. În timp ce China continentală permite comercializarea şi consumul de ţigarete electronice cu unele restricţii, Macao interzice importul, exportul, fabricarea, vânzarea şi distribuţia ţigaretelor electronice, dar tolerează utilizarea individuală.

În contrast, ţări precum Thailanda, Singapore şi India impun pedepse de până la zece ani de închisoare pentru deţinerea lor.