Regele Charles i-a reamintit lui Trump că aliații NATO au sărit mereu în ajutorul SUA. Președintele american: ”Doi regi”

Monarhul a subliniat că parteneriatul dintre Regatul Unit și Statele Unite este „mai important ca niciodată”. Iar la un moment dat, a invitat Congresul să dea dovadă de, cităm, „o hotărâre de neclintit”, pentru apărarea Ucrainei.

Regele Charles: ”Ne întâlnim în vremuri de mare incertitudine, în vremuri în care conflictele macină teritorii din Europa până în Orientul Mijlociu. Ne întâlnim, de asemenea, în urma incidentului petrecut nu departe de această clădire măreață, care a încercat să zdruncine conducerea națiunii voastre și să incite la frică și discordie pe scară mai largă. Permiteți-mi să spun cu o hotărâre de neclintit: astfel de acte de violență nu vor avea niciodată succes”.

Regele a condamnat astfel tentativa de asasinat asupra președintelui Trump. Dar dincolo de declarațiile de mare respect și prietenie pentru poporul american, Charles a atins și câteva puncte sensibile. El a evocat perioada de după atentatele teroriste din Statele Unite, din 9 septembrie 2001, când aliații NATO au stat alături de americani.

Regele Charles: ”Imediat după 11 septembrie, când NATO a invocat Articolul 5 pentru prima dată, iar Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a unit în fața terorismului, am răspuns apelului împreună și am stat umăr la umăr, așa cum au făcut-o popoarele noastre timp de mai bine de un secol, în două războaie mondiale, în Războiul Rece și apoi cel din Afganistan și în momentele care au definit securitatea noastră comună. Astăzi, domnule Președinte al Camerei, aceeași hotărâre de neclintit este necesară pentru apărarea Ucrainei și poporului său foarte curajos”.

Regele Charles: ”Fie ca cele două țări ale noastre să se dedice din nou una celeilalte”

Suveranul și-a încheiat discursul istoric cu un mesaj de unitate, dar și cu un îndemn de a acorda mai multă atenție mediului înconjurător.

Regele Charles: ”Așadar, către Statele Unite ale Americii, cu ocazia împlinirii a 250 de ani, fie ca cele două țări ale noastre să se dedice din nou una celeilalte în slujirea altruistă a popoarelor noastre și a tuturor popoarelor lumii. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite și Dumnezeu să binecuvânteze Regatul Unit!”.

După discursul din Congres, regele și regina au participat la dineul de stat de la Casa Albă.

Cea de-a doua zi a vizitei a început tot la Casa Albă.