Decizia vine pe fondul creșterii semnificative a cheltuielilor din bugetul de bază, determinate în special de costurile tot mai mari pentru apărare.

Potrivit unor surse din Ministerul de Finanțe, autoritățile de la Berlin iau în calcul nu doar introducerea taxei pe băuturile îndulcite, ci și majorarea taxelor pe alcool și tutun, precum și reducerea unor forme de sprijin financiar.

Măsurile se bazează pe recomandările unei comisii de experți însărcinate cu reformarea sistemului, cu scopul de a reduce presiunea asupra asigurărilor de sănătate obligatorii. Grupul, numit de ministra Sănătății Nina Warken, propune inclusiv o taxă progresivă pentru băuturile răcoritoare cu zahăr, precum cola și limonadele.

Extinderea listei de taxe

Pe lângă noile taxe pe consum, comisia a recomandat și creșterea taxelor pentru tutun și băuturi spirtoase. Guvernul federal confirmase deja anterior o majorare a taxei pe tutun.

În paralel, în cercurile guvernamentale se discută și despre introducerea unei taxe pe plastic, parte a unei strategii mai largi de ajustare fiscală.

Cabinetul federal urmează să aprobe miercuri principalele cifre pentru bugetul din 2027, alături de planul financiar pentru anii următori. Bugetul de bază pentru anul viitor este estimat la aproximativ 543 de miliarde de euro, semnificativ peste nivelul actual.

Cheltuielile pentru apărare vor înregistra o creștere importantă, iar guvernul intenționează să contracteze noi împrumuturi de 110,8 miliarde de euro, depășind nivelul planificat pentru 2026. La acestea se adaugă finanțări prin datorie din fondul special destinat modernizării infrastructurii.

Presiuni pentru 2028

Deși o parte dintre dezechilibrele bugetare pentru 2027 au fost acoperite, pentru 2028 rămân în continuare goluri semnificative. Surse din Ministerul de Finanțe susțin însă că necesarul de ajustare a fost redus la sub 30 de miliarde de euro.

Coaliția de guvernare pregătește o amplă reformă a impozitului pe venit, cu aplicare din 1 ianuarie 2027, vizând reducerea poverii fiscale pentru veniturile mici și medii. Măsura va implica însă costuri de ordinul miliardelor.

În acest moment, nu există un acord final privind finanțarea reformei. SPD susține o variantă „neutră din punct de vedere al veniturilor”, ceea ce presupune compensarea reducerilor prin creșterea taxelor pentru veniturile mari. Liderul CSU, Markus Söder, s-a declarat deschis acestei opțiuni.