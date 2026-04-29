Iar Statele Unite și Iranul nu reușesc să găsească un numitor comun, care să le permită să revină la masa tratativelor. Pe fondul tensiunilor, prețul petrolului a crescut marți până la 113 dolari pe baril, chiar dacă președintele american a încercat să liniștească apele.

Cu un minut înaintea deschiderii bursei de la New York, Donald Trump a postat un mesaj... optimist, pe rețeaua lui socială.

Donald Trump: ”Iranul tocmai ne-a informat că se află într-o „stare de colaps”. Ei ne cer să „deschidem strâmtoarea Ormuz” cât mai curând posibil, în timp ce încearcă să se lămurească cine e la conducere... ceea ce cred că vor reuși să facă! - a scris Trump, pe TruthSocial.

Nic Robertson, corespondent CNN: ”Iranienii cer un fel de noi drepturi legale asupra Strâmtorii Ormuz și susțin că orice navă care tranzitează zona ar trebui să fie considerată prietenă a Iranului, să plătească o taxă de trecere și să navigheze sub supravegherea Gardienilor Revoluției. În plus, statele care nu sunt considerate prietene ale Iranului sau care au fost implicate în conflict ar trebui să achite taxe suplimentare, sub forma unor despăgubiri de război”.

După vizita în Rusia a ministrului iranian de externe, oficialii de la Teheran par să transmită, cu și mai mare încredere, că sunt învingători în acest conflict, notează presa americană.

Brigadier General Mohammad Akrami Nia, Iranian army spokesperson: ”Nu considerăm războiul încheiat odată cu această încetare a focului, pentru că nu avem încredere în America și în dușmanii noștri. Și, așa cum am făcut întotdeauna în vreme de război, în tot acest timp am depus eforturi serioase pentru a ne actualiza țintele”.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC, o victorie pentru Trump

Discursul oficialilor iranieni ar putea avea priză la publicul intern, dar riscă să tensioneze relațiile cu liderii occidentali, spun experții. De altfel, apelurile pentru deblocarea strâmtorii se înmulțesc din toate direcțiile, pe fondul temerilor privind impactul economic global.

Arsenio Dominguez, secretary-general, International Maritime Organisation: ”Niciun stat nu are dreptul să obstrucționeze traficul printr-o strâmtoare destinată navigației internaționale”.

Eșecul negocierilor și riscul izbucnirii unei noi faze fierbinți a conflictului au provocat rapid o creștere a prețului petrolului. Cotația Brent a urcat, marți dimineață, la aproape 113 dolari pe baril.

Între timp, Emiratele Arabe Unite au decis să se retragă din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol - OPEC. Iar principalul motiv ține de cotele de producție impuse de organizație.

Jon Gambrell, The Associated Press: ”Aceasta este o lovitură mare pentru OPEC, formată cu zeci de ani în urmă, ca mijloc de a controla prețurile țițeiului pe piața internațională, prin stabilirea unor obiective de producție pentru membrii săi. Odată cu această retragere, Emiratele Arabe Unite spun că vor putea să-și stabilească propriile niveluri de producție”.

Pierderea unui membru atât de important va limita considerabil controlul pe care îl are organizația în piața energiei. Totodată, ieșirea Emiratelor Arabe Unite reprezintă o victorie pentru președintele american Donald Trump, care a acuzat organizația că „jefuiește restul lumii”, prin umflarea prețurilor petrolului.