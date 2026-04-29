Conform surselor ziarului, în cadrul întâlnirilor recente, Trump a decis să continue să exercite presiuni asupra economiei iraniene și a exporturilor de petrol prin blocarea porturilor iraniene.

Președintele american consideră că alte opțiuni - reluarea bombardamentelor sau retragerea din conflict - prezintă riscuri mai mari.

Ziarul notează că continuarea blocadei prelungește conflictul, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie, a afectat ratele de aprobare ale lui Trump și a întunecat și mai mult perspectivele republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

Surse spun că Trump este în prezent mulțumit de blocada pe termen nelimitat a porturilor iraniene, despre care consideră că împinge Teheranul spre „colaps”.

Un oficial american a explicat că blocada „subminează” economia Iranului, ceea ce împinge Teheranul spre negocieri.

Potrivit Reuters, serviciile secrete americane studiază cum ar reacționa Iranul dacă Donald Trump ar declara SUA victorioase în război.

Una dintre sursele agenției a menționat că obiectivul este de a înțelege consecințele unei potențiale retrageri a SUA din conflict.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz.

Aceasta a fost urmată de o blocadă navală americană a porturilor iraniene. Axios a relatat pe 27 aprilie că Iranul a înaintat SUA o propunere prin care solicita deschiderea Strâmtorii Hormuz și încetarea războiului.

Teheranul, însă, propune amânarea negocierilor privind programul său nuclear până la o dată ulterioară.