Cher se pregătește de nuntă la 79 de ani. Artista vrea să ajungă la altar alături de iubitul cu 40 de ani mai tânăr

Cher, în vârstă de 79 de ani, se pregătește să meargă la altar cu iubitul ei, Alexander Edwards, în vârstă de 39 de ani, după trei ani de relație, potrivit Daily Mail.

Actrița din Burlesque, care a mai fost căsătorită de două ori, nu pare deranjată de diferența de 40 de ani dintre ei și este gata să se implice serios.

O sursă apropiată lui Cher a declarat pentru The Mirror: „Și-a propus să meargă la altar cu el în preajma aniversării sale din mai. Consideră împlinirea a 80 de ani drept momentul ideal pentru a-și oficializa relația. Cher nu ține cont de diferența de vârstă, iar amândoi sunt pregătiți să se dedice unul altuia.”

Cântăreața hitului If I Could Turn Back Time a declarat recent, în cadrul emisiunii CBS Mornings: „Știi, îmbătrânești, dar spiritul rămâne tânăr. Îl iubesc pur și simplu. Cred că e frumos și extrem de talentat.”

Întrebată despre criticile privind diferența de vârstă de 40 de ani, Cher a spus: „Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi. Noi doar ne bucurăm de fiecare moment.”

Dragostea pentru familia lui Alexander

Cher a mai spus că îi place să petreacă timp cu fiul lui Alexander, Slash, în vârstă de șase ani, pe care acesta îl are cu fosta iubită Amber Rose. Artista a descris copilul ca fiind „deștept, amuzant și o încântare”. „Obișnuiam să spun: «Doamne, dă-mi un copil mic și un bărbat»”, a mărturisit Cher, adăugând că a primit „exact” ce și-a dorit.

În ultimii trei ani, Cher și Alexander au avut numeroase apariții pline de glamour, împărtășind aceeași pasiune pentru modă și socializare. Alexander locuiește alături de Cher în impresionantul ei conac de 13.000 de metri pătrați, în stil Renaștere italiană, situat în Malibu.

