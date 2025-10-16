Cher, apariție spectaculoasă la New York alături de iubitul ei cu 40 de ani mai tânăr. Cei doi au atras toate privirile. FOTO

16-10-2025 | 09:46
Cher
Getty

Cher a fost surprinsă de paparazzi la New York alături de iubitul ei, producătorul Alexander “AE” Edwards, cu 40 de ani mai tânăr.

Ioana Andreescu

Cei doi au participat la deschiderea noului hotel al lui Alan Faena din West Chelsea, unde artista de 79 de ani și-a promovat propria marcă de înghețată, „Cherlato”.

„Cher și iubitul ei au fost foarte apropiați și au stat tot timpul împreună... Par foarte îndrăgostiți și fericiți să fie unul lângă celălalt”, a declarat o sursă pentru Page Six.

Cher și Edwards au fost prezenți la un eveniment restrâns de inaugurare al proiectului artistic „Amaze, Vogue, Ascend, Flourish”, realizat de Faena Art, care a transformat curtea hotelului într-un patinoar retro cu role.

Au sosit ținându-se de mână, iar atunci când nu erau împreună, Cher și Faena le-au servit invitaților înghețata „Cherlato” – desertul înghețat creat de artistă împreună cu Gianpaolo „Giapo” Grazioli.

Cher și Alexander formează un cuplu din toamna anului 2022, când s-au cunoscut la Paris, în cadrul Săptămânii Modei. Relația lor a atras imediat atenția presei, din cauza diferenței de vârstă de 40 de ani.

Cei doi s-au afișat pentru prima dată împreună pe covorul roșu la începutul anului 2023, la un eveniment dedicat premiilor Grammy, iar de atunci apar frecvent la evenimente mondene și sunt surprinși deseori în ipostaze tandre.

Sursa: pagesix.com

Un incendiu de vegetaţie cu evoluţie rapidă a izbucnit şi a ars hectare întregi din Malibu, enclava bogată din zona Los Angeles, fiind emis ordin de evacuare pentru mai multe zone.

