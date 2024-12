Incendiu puternic de vegetaţie în Malibu. Dick Van Dyke şi Cher, printre miile de persoane care fug din calea focului

Actorul Dick Van Dyke şi muziciana Cher se numără printre miile de locuitori cărora li s-a ordonat să evacueze oraşul, transmite BBC.

Incendiul a fost numit Franklin Fire de către autorităţi, care spun că a început în Malibu Canyon în jurul orei locale 22:50 luni (07:50 GMT) şi a ars până acum cel puţin şapte case.

Un ordin de evacuare obligatorie este în vigoare pentru o mare parte din Malibu. Nu au fost raportate persoane rănite, dar incendiul este îm plină desfăşurare.

Nu este încă clar ce a provocat incendiul, dar regiunea a fost sub avertizare de cod roşu, ceea ce înseamnă că condiţiile sunt propice pentru incendii extreme.

Peste 3.000 de acri de teren au fost arşi până în prezent, potrivit celei mai recente actualizări din partea Departamentului de silvicultură şi protecţie împotriva incendiilor din California (Cal Fire).

Incendiul a lăsat în urmă un şir de maşini şi autobuze arse, precum şi resturi carbonizate de case.

Malibu is on fire! Santa Ana winds accelerated the #FranklinFire overnight, causing the closure of the Malibu canyon and the evacuation of residents from their multi-million dollar homes. pic.twitter.com/UI5gbqaiqU