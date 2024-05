Cher și iubitul cu 40 de ani mai tânăr, sărut pe covorul roșu. Cuplul a furat toate privirile | GALERIE FOTO

Actrița din „Mamma Mia: Here We Go Again” - îmbrăcată într-o rochie neagră mulată și o haină de blană neagră - a urcat ulterior pe scenă pentru a-și interpreta hiturile la gala amfAR - un eveniment anual care strânge fonduri pentru cercetarea în domeniul HIV și SIDA.

În timp ce concertul ei s-a axat pe muzica pe care fanii o cunosc și o iubesc, cântăreața de la „I Got You Babe” a dezvăluit că ea și Alexander plănuiesc să lanseze în curând piese noi împreună.

Cher a povestit în cadrul evenimentului și cum s-au distrat la sărbătorirea celei de-a 78-a aniversări a cântăreței, pe 20 mai, declarând în exclusivitate pentru E! News că „au mers într-un loc fabulos”.

„Am fost într-un loc fabulos”, a declarat în exclusivitate pentru E! News la Gala amfAR 2024 de la Cannes din 23 mai, amintindu-și de experiența lor la Chateau Romanov. „A fost uimitor. A fost foarte drăguț ca gazdă”.

După cum a remarcat Alexander, în vârstă de 38 de ani, „A fost o surpriză”.

Cher și Alexander Edwards au o relație din 2022.

