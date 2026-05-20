FOTO. Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

A devenit celebră peste noapte în 1965, cântând în formația Sonny & Cher, cu single-ul de mare succes „I Got You Babe”. După șase decenii, Cher arată la fel de bine ca întotdeauna, inclusiv la împlinirea vârstei de 80 de ani în 20 mai 2026.

Cristian Matei

Cântăreața nu are doar frumusețe și inteligență, ci și mult farmec, dovadă fiind faptul că a reușit să-l cucerească pe tânărul Alexander Edwards, cu 40 de ani mai tânăr decât ea.

Dar cum a reușit „zeița muzicii pop” să rămână atât de tânără? „Viața mea pare să fie mai lungă decât a oricărui alt om. Simt că ar trebui să fiu în Cartea Recordurilor Guinness pentru asta. Și încă sunt în formă”, a declarat ea pentru The Guardian în 2022, potrivit Daily Mail.

Iată pașii pe care cântăreața îi urmează în ceea ce privește dieta, fitness-ul și îngrijirea pielii pentru a arăta cât mai bine.

Deși Cher face ca aspectul fizic său impecabil să pară ceva ușor de atins, ea depune eforturi considerabile pentru a-și menține silueta incredibilă. 

Se antrenează de cinci ori pe săptămână cu un antrenor care nu o lasă să „se ascundă în spatele vârstei”. 

Cu toate acestea, ea a mărturisit pentru E! în 2010 că „trebuie să muncești de două ori mai mult” și „să fii mereu la sală” pe măsură ce îmbătrânești. 

Rutina de fitness a cântăreței este renumită pentru intensitate și varietate, concentrându-se pe o combinație de cardio, antrenament pentru mușchii centrali și flexibilitate.  

Ea alternează între diferite cursuri pentru a varia antrenamentul, cum ar fi Zumba, un curs de dans, și cursul de aerobic step, pe care îl susține de mult timp.

„Tocmai am terminat antrenamentul pentru abdominali, Zumba, yoga și genuflexiuni la perete”, a postat Cher pe X în 2022. Apoi a adăugat că rutina ”de mâine” include „cursul meu de step, yoga și diferite exerciții pentru abdominali”. 

În 1991, cântăreața a lansat o carte dedicată dietei și rutinei sale de exerciții fizice, despre care spune că nu este altceva decât muncă grea. 

„M-am omorât la sală ca să am acest corp. Nu e ca și cum aș avea vreun secret uimitor pe care nimeni altcineva nu-l are”, a scris ea.

Ce mănâncă Cher

În ceea ce privește dieta, Cher urmează o alimentație bazată pe plante și fără lactate.

„Nu-mi place carnea, așa că majoritatea lucrurilor care îmi plac sunt sănătoase, cu excepția deserturilor”, a declarat ea pentru revista Hello! în 2013.

În cartea sa, „Cher Forever Fit: The Lifetime Plan for Health, Fitness, and Beauty”, vedeta a descris dieta sa strictă, cu conținut redus de grăsimi. 

„Încerc să evit alimentele cu un conținut ridicat de grăsimi, deoarece mă fac să mă simt letargică și îmi mențin greutatea”, a scris ea. 

Am renunțat treptat la laptele integral în favoarea celui degresat – dacă beau lapte. Cred că brânza este unul dintre cele mai dăunătoare alimente pentru organism. Nu se digeră bine, iar majoritatea brânzeturilor au un conținut prea ridicat de grăsimi.”

Deși mai mănâncă ocazional M&M-uri și Goldfish în timpul filmărilor, ea tinde să opteze pentru variante mai sănătoase.

„Michelle [Pfeiffer] și cu mine am descoperit că putem încălzi cartofii dulci la cuptorul cu microunde în patru minute, iar asta ne-a schimbat întreaga viață”, a scris ea. „Ne-am hrănit cu cartofi dulci, cartofi copți și salate Caesar.”

Sursa: Daily Mail

