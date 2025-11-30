Cum arată Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls, la 47 de ani. Au venit rapid oferte de filme | GALERIE FOTO

30-11-2025 | 16:38
Nicole Scherzinger
Jamie Lloyd a încercat pentru prima dată cu ani în urmă să o convingă pe Nicole Scherzinger, fosta Pussycat Doll, să joace în „Evita”. Programul nu i-a permis atunci să accepte, însă colaborarea i-a rămas în minte.

Sabrina Saghin

Nicole Scherzinger, acum în vârsta de 47 de ani, admira modul în care regizorul transforma teatrul londonez într-un spațiu nou, modern, iar când acesta a sunat-o din nou pentru o întâlnire la Londra, nu a ezitat. Lloyd îi pregătise un rol surprinzător: Norma Desmond, în reinterpretarea musicalului „Sunset Boulevard”, scrie Variety.

Inițial, artista cunoștea povestea doar din filmul lui Billy Wilder, în care Gloria Swanson interpreta o fostă stea a filmului mut. A fost intrigată și reticentă în același timp – se vedea încă în postura de „regină Pussycat Doll”, nu a unei celebrități uitate. Dar lectura scenariului a schimbat totul. În Norma a recunoscut fragmente din propria viață: ascensiunea fulgerătoare, pierderea refletoarelor și sentimentul de a fi rămas în urmă într-o industrie neiertătoare.

Nicole Scherzinger a privit spre trecutul ei cu o sinceritate rară: a cunoscut gloria alături de Pussycat Dolls, dar nu a reușit să se impună ca artist solo, iar industria a mers mai departe. A regăsit în Norma lupta cu singurătatea, nevoia de validare, teama de invizibilitate. În conversațiile pe Zoom cu Lloyd, conturau împreună o protagonistă vulnerabilă, iar Scherzinger repeta obsesiv: „Oamenii trebuie să se îndrăgostească de Norma. Altfel, totul se pierde.”

Succesul a depășit orice așteptări. După debutul din West End, producția a cucerit Broadway-ul, stabilind recorduri la box-office. Admiratorii – printre ei Rosie O'Donnell și Laverne Cox – au descris interpretarea ei drept „transcendentă”, o fuziune rară între actor și personaj. Iar premiul Tony pentru cea mai bună actriță într-un musical a confirmat ceea ce mulți intuiau: Scherzinger trăia o renaștere artistică.

Vulnerabilitatea îi devine forță creativă fostei Pussycat Doll

Povestea ei personală explică poate forța emoțională a rolului. Crescută în Kentucky de o mamă adolescentă și o familie numeroasă, Scherzinger a purtat mereu cu ea lecțiile credinței și rezilienței. A fost diferită, a muncit dublu și a învățat devreme să lupte pentru a fi văzută. Cariera ei a oscilat între succes uriaș și eșecuri dureroase: trupe destrămate, proiecte abandonate, albume anulate. Chiar și în perioada de glorie pop, se lupta cu nesiguranțe profunde – Diane Warren își amintește cum artista izbucnise în lacrimi crezând că nu este suficient de frumoasă.

Acum, Nicole Scherzinger a transformat toate aceste vulnerabilități în forță artistică. La 47 de ani, valul recunoașterii coincide cu un nou început profesional: roluri de film, noi proiecte muzicale și planuri de viitor în Hawaii, alături de logodnicul ei, Thom Evans.

În paralel, artista își continuă activitatea caritabilă, în special prin implicarea în Special Olympics, organizație pe care o sprijină datorită legăturii personale cu mătușa ei, diagnosticată cu sindrom Down. Scherzinger vorbește despre persoanele cu dizabilități cu o afecțiune sinceră, considerându-le „supereroi” ai unei lumi care are nevoie de mai multă empatie.

Renașterea ei, atât profesională, cât și personală, pare să fi venit în momentul potrivit. „Ești forțat să lași în urmă frica și scuzele. Și e eliberator.”, a spus ea.

Sursa: Variety

