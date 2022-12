Celebrități internaționale care au murit în 2022. Mari actori și artiști, și nu numai, pe care i-am pierdut în acest an

Kirstie Alley

Kirstie Alley, actrița premiată cu Emmy pentru Cheers, Veronica's Closet și Look Who's Talking, a murit la 71 de ani, a anunțat familia sa pe 5 decembrie. Alley a dus o luptă nedezvăluită anterior cu cancerul. Deși a avut o serie de roluri notabile în anii '80, inclusiv un rol în Star Trek II: The Wrath of Khan și o perioadă de 13 episoade în Masquerade, Alley a fost poate cel mai bine cunoscută pentru rolul ei de debutant în Cheers, în rolul Rebecca Howe, din 1987 până în 1993. Alley a fost, de asemenea, cunoscută pentru rolul principal din Veronica's Closet, al creatorilor serialului Friends, David Crane și Marta Kauffman.

În anii următori, ea a jucat, a scris și a produs Fat Actress (Actriță grasă), care a fost construit în jurul unei percepții accentuate a propriilor experiențe ale lui Alley la Hollywood. De asemenea, a apărut în The Hills, King of Queens, Kirstie, Hot in Cleveland, Dancing With the Stars, Scream Queens, Celebrity Big Brother, The Goldbergs și multe altele. Pe lângă lunga sa carieră în televiziune, Alley a jucat și în multe filme, printre care Look Who's Talking cu John Travolta și cele două continuări ale sale, Look Who's Talking Too și Look Who's Talking Now, precum și Runaway, Summer School, filmul cu Mary-Kate și Ashley Olsen, It Takes Two, Deconstructing Harry, For Richer or Poorer cu Tim Allen și multe altele.

Christine McVie

Christie McVie, legendara muziciană care a compus și cântat unele dintre cele mai mari hituri ale trupei Fleetwood Mac, a murit pe 30 noiembrie, la vârsta de 79 de ani. Solista și pianista de origine britanică s-a alăturat trupei Fleetwood Mac în 1970, după ce s-a căsătorit cu basistul John McVie, și a devenit în scurt timp o parte esențială a sunetului caracteristic al trupei. Atât în calitate de interpretă, cât și de compozitoare, ea a dat formă unora dintre cele mai emblematice hituri ale trupei, printre care "You Make Loving Fun", "Don't Stop", "Everywhere" și "Little Lies".

Jason David Frank

Jason David Frank, unul dintre persoanejele principale ale serialului Power Rangers, producție care a devenită celebră în anii '90 în întreaga lume, a murit la vârsta de 49 de ani. Potrivit TMZ, Jason David Frank s-ar fi sinucis.

Jason David Frank a fost cunoscut pentru interpretarea personajului Tommy Oliver din seria originală a francizei "Mighty Morphin Power Rangers", care datează de la debutul seriei pentru copii în 1993, când a fost introdus ca unul dintre cei șase super-eroi care luptă împotriva crimelor/monștrilor, mascat din cap până în picioare și cu abilități de kung-fu.

El a jucat în mod similar în alte proiecte Power Rangers, inclusiv Power Rangers Zeo, Turbo și Dino Thunder.

Aaron Carter

Cântărețul Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, membru al trupei Backstreet Boy, a devenit celebru la vârsta de doar nouă ani, când a lansat primul său album autointitulat în 1997. Aflat adesea în turnee cu trupa fratelui său, Carter și-a continuat cariera muzicală până la vârsta adultă, lansând în 2000 albumul de triplă platină "Aaron's Party (Come Get It)". Luptele personale cu dependența au aruncat o umbră asupra eforturilor artistice ulterioare ale lui Carter. Tată al unui singur copil, Prince, născut în 2021, Aaron Carter a murit la domiciliu la 5 noiembrie 2022.

John Aniston

John Aniston, actorul hollywoodian cunoscut mai ales pentru rolul său logeviv din "Days of Our Lives", a murit, în noimebrie, la vârsta de 89 de ani.

Fiica sa, celebra actriță Jennifer Aniston, a anunțat decesul tatălui său într-un omagiu postat, luni dimineață, pe Instagram, spunând că John Aniston a murit liniștit vineri, chiar de Ziua Veteranilor. John Aniston a servit ca ofițer de informații în Marina americană timp de mai mulți ani la mijlocul anilor 1950, după ce a absolvit Universitatea de Stat din Pennsylvania, potrivit CBS News.

Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, legendarul artist cunoscut pentru hitul Great Balls of Fire, a murit, la vârsta de 87 de ani. Cauza morții artistului, unul dintre pionierii stilului rock-and-roll, nu a fost dezvăluită deocamdată.

Poreclit „The Killer”, Lewis a fost inclus în Country Music Hall of Fame pe 16 octombrie.

Jerry Lee Lewis a fost bolnav în ultima perioadă, suferind din cauza unei gripe în această lună. Artistul nu a putut să asiste la ceremonia de includere în Country Music Hall of Fame de pe 16 octombrie, unde a fost reprezentat de soţia lui. În spaţiul online a apărut şi o fotografie realizată după acea ceremonie, care îl arăta pe muzicianul Kris Kristofferson în timp ce îl vizita pe Jerry Lee Lewis în locuinţa acestuia, pentru a-i înmâna medalia ce atestă includerea sa în Country Music Hall of Fame.

Robbie Coltrane

Robbie Coltrane, actorul din Harry Potter și din Cracker, a murit, în luna octmobrie, la vârsta de 72 de ani.

Robbie Coltrane, născut în Scoția, a fost cunoscut dinainte să joace rolul lui Hagrid, personaj în celebrele filme „Harry Potter”. El a câștigat trei premii BAFTA (British Academy of Television Awards) pentru rolul principal din serialul "Cracker", difuzat în perioada 1993-1995. A apărut, de asemenea, în filmele James Bond "Golden Eye", în 1995, și "The World Is Not Enough", în 1999. În 2011, a câștigat premiul BAFTA Scoția pentru realizări remarcabile.

Angela Lansbury

Cariera de actriță a Angelei Lansbury a început în 1942, în filmul "Gaslight", pentru care a obținut o nominalizare la Oscar. A apărut în filme precum "The Manchurian Candidate" și "Beauty and the Beast". Ea a primit un Oscar onorific în 2013 și șase Globuri de Aur. Lansbury a jucat în serialul de televiziune "Murder She Wrote", care a fost difuzat timp de 12 sezoane, din 1984 până în 1992. A fost nominalizată la premiile Emmy de 18 ori. A jucat în musicalul de pe Broadway, "Mame". De-a lungul carierei sale pe scenă, a câștigat șase premii Tony. Angela Lansbury a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 96 de ani.

Coolio

Coolio, celebrul rapper, producător de muzică și actor câștigător de Grammy, cunoscut pentru hitul său din 1995 „Gangsta's Paradise”, a murit, în august, la vârsta de 59 de ani. Potrivit TMZ, Coolio a fost găsit mort în casa unui prieten. Medicii suspectează că celebrul Coolio a murit după ce ar fi suferit un stop cardiac. Cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită oficial.

Coolio a devenit un nume iconic al scenei rap din Los Angeles în anii '90, după ce a lansat piesa „Gangsta's Paradise” pentru filmul din 1995 „Dangerous Minds”, cu Michelle Pfeiffer în rol principal.

Melodia a devenit rapid una dintre cele mai populare melodii rap din toate timpurile, ajungând în topul Billboard Hot 100 timp de trei săptămâni și terminând 1995 ca single-ul nr. 1 al acelui an în Statele Unite.

În 1996, „Gangsta's Paradise” a fost nominalizat pentru înregistrarea anului și cea mai bună performanță rap solo la Premiile Grammy, Coolio câștigându-l pe cel din urmă.

Pe numele său Artis Leon Ivey Jr., Coolio s-a născut la 1 august 1963 în Pennsylvania, apoi s-a mutat în Compton, California, unde s-a alăturat grupului hip-hop WC și Maad Circle în 1991. Câțiva ani mai târziu, în 1994, Coolio a semnat cu Tommy Boy Records și și-a lansat albumul de debut „It Takes a Thief”.

Louise Fletcher

Actrița Louise Fletcher, care a câștigat premiul Oscar pentru rolul din filmul din 1975 "Zbor deasupra unui cuib de cuci", a murit, în septembrie, la 88 vârsta de ani.

Vedeta a murit în somn, înconjurată de familie, în casa ei din Montdurausse, Franța, a declarat, pentru Associated Press, agentul ei, David Shaul. Louise Fletcher a fost diagnosticată de două ori cu cancer la sân, însă de fiecare dată a ieșit învingătoare din lupta cu boala.

Louise Fletcher a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal în anul 1976 datorită interpretării nemiloasei asistente medicale Mildred Ratched în filmul "Zbor deasupra unui cuib de cuci", o ecranizare regizată de Milon Forman a romanului omonim publicat de scriitorul Ken Kesey în 1962. Pelicula a câştigat alte patru premii Oscar, impunându-se şi la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" (Milos Forman), "cel mai bun actor în rol principal" (Jack Nicholson) şi "cel mai bun scenariu adaptat" (Lawrence Hauben şi Bo Goldman).

În discursul ei de acceptare a premiului, Louise Fletcher a folosit limbajul american al semnelor pentru a le mulţumi părinţilor ei, care erau surzi, şi le-a mulţumit spectatorilor pentru faptul că au urât-o.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Domnia de 70 de ani a reginei Elisabeta a II-a este cea mai lungă din istoria monarhiei britanice. Ea a urcat pe tron în 1952, la vârsta de 25 de ani. Regina Elisabeta a supervizat 15 prim-miniștri în Anglia și s-a întâlnit cu 13 dintre ultimii 14 președinți americani. S-a măritat cu Prințul Philip în 1947. Au fost căsătoriți timp de 73 de ani, până la moartea lui, în 2021. Supraveghind turbulențe atât în familia regală, cât și în lume în general, inclusiv două războaie mondiale, regina a fost un lider stabil, dedicat vieții sale de serviciu public pentru țara sa. Regina Elisabeta a II-a a murit pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani.

Mihail Gorbaciov

Mihail Gorbaciov, fostul președinte sovietic, a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru că a pus capăt Războiului Rece prin eliminarea Cortinei de Fier dintre Rusia și Occident. El a colaborat cu președintele Ronald Reagan pentru a încetini cursa înarmărilor nucleare și, în același timp, a slăbit restricțiile din interiorul țării comuniste, luptând pentru "glasnost" și "perestroika" - deschidere și restructurare. Politicile sale au declanșat proteste pro-democratice care au dus la dizolvarea Uniunii Sovietice. Gorbaciov a retras trupele sovietice din Afganistan, jucând un rol crucial în căderea Zidului Berlinului. A murit la 30 august, la vârsta de 91 de ani.

Anne Heche

Actriţa americană Anne Heche a murit în septembrie, la o săptămână după ce a fost grav rănită într-un accident de maşină.

Actrița Anne Heche consumase cocaină și probabil fentanil, un opioid puternic, înainte să urce la volanul mașinii cu care a avut un accident deosebit de grav, au transmis surse din poliția din Los Angeles, citate de TMZ.

Actrița Anne Heche a apărut la televiziune, în filme și pe Broadway, câștigând un premiu Primetime Emmy pentru filmul de televiziune "Gracie's Choice" și un premiu Tony pentru piesa "Twentieth Century". Heche a apărut, de asemenea, în filmele "Donnie Brasco", "Wag the Dog" și "I Know What You Did Last Summer". În cartea sa de memorii, "Call Me Crazy", a povestit despre copilăria sa dureroasă și despre faptul că a supraviețuit abuzurilor, despre care a declarat pentru Barbara Walters de la ABC News că au determinat-o să se folosească de alcool și droguri.

Olivia Newton-John

Actrița și cântăreața Olivia Newton-John a murit, în august, la vârsta de 73 de ani, după o lungă perioadă în care a suferit de cancer la sân.

Printre rolurile sale emblematice se numără cel din "Grease", în care a jucat cu John Travolta. Rolul acesta i-a adus și o nominalizare la Globurile de Aur.

Pe plan muzical, Olivia Newton-John lasă în urmă hituri precum "If Not for You", "Let Me Be There", "Physical" sau "Have You Never Been Mellow."

Ea a mai jucat în zece de alte producții, printre care „It's My Party” şi „A Few Best Men”.

Paul Sorvino

Legendarul actor american Paul Sorvino a murit, în iulie, la vârsta de 83 de ani. Paul Sorvino era cunoscut mai ales pentru rolul său (Paul Cicero) din filmul polițist regizat de Martin Scorsese - Goodfellas -, în care jucat alături de Ray Liotta, Robert De Niro și Joe Pesci.

Născut în Brooklyn, New York, Sorvino a obținut o nominalizare la Tony pentru rolul său din "That Championship Season" (reluând rolul în versiunea cinematografică) și a apărut într-o lungă listă de filme care include interpretarea lui Henry Kissinger în "Nixon", "Dick Tracy", "Reds" și "The Rocketeer".

Sorvino a urmat cursurile Academiei Americane de Muzică și Dramaturgie și a avut gânduri de a deveni cântăreț de operă înainte de a-și face debutul pe Broadway la mijlocul anilor 1960. Primul său film a fost comedia "Where's Poppa", urmată de "The Panic in Needle Park", alături de Al Pacino.

Ray Liotta

Actorul Ray Liotta, care a devenit la rându-i cunoscut pentru celebrul rol din "Goodfellas", a murit în luna mai, la vârsta de 67 de ani.

Actorul a murit în somn în Republica Dominicană, unde se afla pentru a filma producția "Ape periculoase". Liotta a devenit cunoscut și datorită rolului mafiotului Henry Hill, din "Goodfellas", în care a jucat alături de Robert De Niro și Joe Pesci.

Un alt rol emblematic a fost cel al lui Ray Sinclair din pelicula ''Something Wild'' din 1986, care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Actorul a mai jucat în producții precum Hannibal, Our Family Honor, Casablanca, Blow, Narc şi Revolver, iar din 1978 a fost și regizor.

James Caan

Celebrul actor James Caan a murit, în iulie, la vârsta de 82 de ani. James Caan este cunoscut pentru interpretările sale în filme precum „Brian's Song”, „Misery” și „Elf”. Actorul a fost nominalizat la premiul Oscar pentru rolul lui Sonny Corleone din filmul „The Godfather”.

Estelle Harris

Actriţa americană de film şi televiziune Estelle Harris, cunoscută în special pentru rolul din serialul Seinfeld, a murit, în aprilie, la vârsta de 93 de ani. În cele nouă sezoane din comedia Seinfeld, ea a interpretat-o pe Estelle Costanza, mama lui George. De asemenea, ea a fost vocea unor simpatice personaje din desenele animate, precum Toy Story.

Estelle Harris s-a născut la New York, în 1928, și a crescut într-o suburbie a orașului Pittsburgh. S-a căsătorit la începutul anilor 1950 și lasă în urmă trei copii, trei nepoți și un strănepot.

Taylor Hawkins

Taylor Hawkins, bateristul trupei Foo Fighters, a murit, în martie, la vârsta de 50 de ani. Bateristul Foo Fighters, Taylor Hawkins, consumase canabis, opiacee şi antidepresive înainte de decesul său vineri seara într-un hotel din Bogota, a anunţat sâmbătă procuratura columbiană.

Taylor Hawkins era membru Foo Fighters din 1997. Anterior, a cântat la tobe pentru cântăreaţa canadiană Alanis Morissette.

Foo Fighters a fost fondată în 1994 de Dave Grohl, bateristul trupei grunge Nirvana, după decesul liderului formaţiei, Kurt Cobain. Formaţia, din care mai fac parte basistul Nate Mendel şi chitariştii Chris Shiflett şi Pat Smear, a lansat 10 albume de studio şi single-uri precum „Everlong”, „Times Like These” şi „Learn To Fly”. Trupa a câştigat 12 premii Grammy şi a fost inclusă în panteonul Rock & Roll Hall of Fame în 2021.

William Hurt

Actorul american William Hurt, câştigător al premiului Oscar pentru rolul din filmul „Sărutul femeii păianjen”, a murit, în martie, la vârsta de 71 de ani.

În mai 2018, actorul a fost diagnosticat cu cancer de prostată.

Hurt a avut trei nominalizări consecutive la premiile Oscar pentru cel mai bun actor la mijlocul anilor 1980, pentru Children of a Lesser God, Broadcast News şi Sărutul femeii păianjen, reuşind să câştige în 1985. El a făcut parte din universul Marvel, în rolul lui Thaddeus Ross, care a apărut în The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame şi Black Widow.

Louie Anderson

Louie Anderson, un actor american de comedie recompensat cu trei premii Emmy, scriitor, interpret de stand-up şi prezentator TV, a murit, în ianuarie, la vârsta de 68 de ani din cauza unui cancer.

Louie Anderson a primit trei nominalizări la premiile Primetime Emmy la categoria "cel mai bun actor în rol secundar" pentru evoluţia sa din serialul "Baskets" şi a câştigat o dată acest trofeu, în 2016, pentru interpretarea personajului Christine Baskets în acest serial TV produs de FX.

El are în palmares şi două premii Daytime Emmy, câştigate la categoria "cel mai bun actor într-un program animat" în anii 1997 şi 1998, datorită rolului interpretat în "Life with Louie", un serial animat inspirat din viaţa sa şi difuzat de postul de televiziune Fox.

Marvin Lee Aday (Meat Loaf)

Muzicianul Marvin Lee Aday, cunoscut ca Meat Loaf, a murit pe 20 ianuarie, la vârsta de 74 de ani. Meat Loaf, născut pe 27 septembrie 1947, a fost un cântăreţ rock şi actor american. Albumul său „Bat Out Of Hell”, lansat în 1977, este unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice din toate timpurile, cu peste 43 de milioane de copii vândute pe plan mondial. Acelaşi disc continuă să se vândă în 200.000 de copii în fiecare an, la aproape 40 de ani după lansare.

Albumele sale, printre care se remarcă trilogia ”Bat Out of Hell”, ”Bat Out of Hell II: Back into Hell” şi ”Bat Out of Hell III: The Monster is Loose”, s-au vândut în peste 80 de milioane de copii. Unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul său este "I'd Do Anything for Love”, pentru care rockerul american a fost recompensat cu un premiu Grammy.

Meat Loaf a jucat şi în câteva filme de succes, precum ”The Rocky Horror Picture Show” (1975), ”Fight Club” (1999) şi ”The 51st State” (2002). A apărut şi în câteva seriale TV - ”Monk”, ”Glee”, ”South Park”, ”Dr. House” şi ”Tales from the Crypt”.

Philip Baker Hall

Philip Baker Hall, actor prolific cunoscut pentru rolurile din lungmetraje precum „Boogie Nights” şi „Magnolia” şi seriale ca „Seinfeld” şi „Modern Family”, a decedat la vârsta de 90 de ani.

A avut o carieră impresionantă de peste şase decenii, interpretând roluri în unele dinte cele mai îndrăgite filme şi producţii de televiziune din epoca modernă. Printre cele mai memorabile roluri ale sale din cinema se numără cele din peliculele „Say Anything” (1989), „Hard Eight” (1996), „Boogie Nights” (1997), „Magnolia” (1999), „Bruce Almighty” (2003), „Zodiac” (2007), „Argo” (2012). În televiziune, Hall a avut peste 200 de apariţii în seriale precum „Seinfeld”, „The West Wing”, „Curb Your Enthusiasm”, „Modern Family”.

Maxi Jazz

Maxi Jazz, vocea formației Faithless, a murit recent, la vârsta de 65 de ani. Muzicianul, al cărui nume real era Maxwell Fraser, a fost un membru de bază al grupului, alături de Rollo și Sister Bliss. Faithless erau cunoscuți pentru piese precum ”God Is A DJ”, ”We Come 1” și ”Insomnia”, un hit care a ajuns în Top 3 în 1996, potrivit BBC News.

Pele

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pele, a murit, în decembrie, la vârsta de 82 de ani. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor suferea de cancer la colon.

Spitalul a precizat că decesul a survenit în urma „cedării mai multor organe vitale''.

Legenda fotbalului a fost diagnosticat cu cancer de colon în septembrie 2021, de atunci fiind supus mai multor intervenții chirurgicale și trecând print-un lung proces de chimioterapie.

Brazilianul a stat internat în spital pe perioada Crăciunului. În Ajun, fiica sa a postat o fotografie emoționantă alături de tatăl său și a spus: „Iată-ne, în luptă și în credință. Încă o noapte împreună".

Simbolul Braziliei, de trei ori câștigător al Cupei Mondiale, a fost internat la Spitalul Albert Einstein la sfârșitul lunii noiembrie, iar câteva săptămâni mai târziu au apărut informații despre starea lui de sănătate care se deteriora.

Papa Benedict al XVI-lea

Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit la vârsta de 95 de ani, a anunţat Vaticanul pe 31 decembrie. Conform BBC, fostul Papă Benedict al XVI-lea a murit la reședința sa din Vatican.

Succesorul său, Papa Francisc, l-a vizitat recent pe Benedict al XVI-lea și i-a îndemant pe credincioși să se roage pentru sănătatea sa. Deși fostul pontif era bolnav de ceva vreme, Sfântul Scaun precizat că starea sa de sănătate a s-a deteriorat din cauza vârstei înaintate.

Fostul papă, în vârstă de 95 de ani, era îngrijit şi monitorizat medical în mânăstirea Mater Ecclesiae, de la Vatican, după ce în cursul ultimelor zile starea sănătăţii sale s-a deteriorat.

Cotidianul catolic La Croix a scris că Benedict era tratat pentru probleme renale.

Agenţia italiană de presă ANSA a raportat, de asemenea, că fostul papă suferea de insuficienţă renală.

