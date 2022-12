A murit Maxi Jazz, vocea celebrei trupe britanice Faithless. Artistul avea 65 de ani

Muzicianul, al cărui nume real era Maxwell Fraser, a fost un membru de bază al grupului, alături de Rollo și Sister Bliss.

Fosta sa colegă de trupă, Sister Bliss, a anunțat că Maxi Jazz a murit „liniștit în somn”, în casa sa din sudul Londrei, vineri seara.

„Vă trimit dragoste tuturor celor care ne-ați împărtășit călătoria muzicală. Aveți grijă unul de celălalt, da?”, a spus ea pe Twitter.

Maxi Jazz 1957 - 2022. We are heartbroken to share that Maxi died peacefully in his sleep last night. Sending love to all of you who shared our musical journey. Look after each other y’hear. ???????? pic.twitter.com/4R88rg8Aza