Olivia Newton-John, actrița fenomen din "Grease", a murit

Actrița s-a stins la domiciliul ei din California de Sud luni dimineața, înconjurată de familie și prieteni. Soțul ei, John Easterling, a anunțat moartea artistei pe pagina ei de Facebook, conform Daily Mail. El a făcut apel să fie respectată intimitatea familie în această perioadă.

Actrița a învins de două ori cancerul de sân, dar a fost diagnosticată din nou în 2017.

Printre rolurile sale emblematice se numără cel din "Grease", în care a jucat cu John Travolta. Rolul acesta i-a adus și o nominalizare la Globurile de Aur.

Pe plan muzical, Olivia lasă în urmă hituri precum "If Not for You", "Let Me Be There", " Physical" sau "Have You Never Been Mellow."

Ea a mai jucat în zece de alte producții, printre care „It's My Party” şi „A Few Best Men”.

Sursa: Daily Mail Etichete: , Dată publicare: 08-08-2022 22:47