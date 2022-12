Kirstie Alley, actrița din "Cheers" și "Look Who’s Talking", a murit la vârsta de 71 de ani

Actrița Kirstie Alley, cunoscută pentru rolurile din "Cheers" și "Look Who’s Talking", a murit, luni, 5 decembrie, la vârsta de 71 de ani, potrivit unui comunicat emis de familia sa, informează BBC .

Conform sursei citate, vedeta a fost răpusă de cancer.

"Cu tristețe vă informăm că mama noastră incredibilă, puternică și iubitoare a murit", au scris copiii actriței.

Comunicatul familiei nu a specificat ce cancer avea, dar a precizat că acesta a fost "descoperit recent".

"A fost înconjurată de familie și a luptat cu putere, lăsându-ne cu certitudinea bucuriei ei nesfîrșite de a trăi și pentru orice aventuri o așteaptă.



Pe cât de emblematică a fost pe ecran, a fost o și mai uimitoare mamă și bunică", se arată în comunicat.

John Travolta: "Știu că ne vom revedea"

John Travolta, care a jucat împreună cu ea în seria de filme "Uite cine vorbește", i-a adus un omagiu pe Instagram.

"Kirstie a fost una dintre cele mai speciale relații pe care le-am avut vreodată. Te iubesc, Kirstie. Știu că ne vom revedea", a scris celebrul actor.

Kirstie Alley a câștigat două premii Emmy

Kirstie Alley a câștigat un premiu Emmy pentru rolul de manager de pub pe care l-a jucat în popularul serial "Cheers".

Născută în Wichita, Kansas, actrița a mai apărut în filmele "Star Trek II: The Wrath of Khan", "Drop Dead Gorgeous" și în seria de filme "Look Who's Talking".

În 1993, Kirstie Alley a câștigat un al doilea premiu Emmy pentru cea mai bună actriță în rol principal, de data aceasta pentru un film de televiziune al CBS intitulat "David's Mother".

